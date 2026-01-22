BBB 26: tudo que aconteceu na 'Festa do Líder' Alberto Cowboy

A festa do Líder Alberto Cowboy teve como tema a cidade mineira de Manhuaçu, terra natal e local onde ele cresceu, ficando marcada pela atmosfera nostálgica e pessoal do participante.

Decoração da festa

A produção recriou cenários típicos da vida de Cowboy, incluindo espaços que lembravam sua antiga casa, a fazenda do avô cafeicultor e a escola onde estudou, gerando emoção no líder ao reconhecer detalhes familiares. A decoração remeteu ao interior de Minas Gerais com cores e elementos que revisitaram suas memórias de infância.

Barrado no baile

Antes da festa, o líder Alberto Cowboy escolheu Leandro para participar do “Barrado no Baile”, uma dinâmica que exigia dele completar um desafio para garantir o convite. Essa escolha foi explicada pelo líder com base em um atrito que ocorreu entre os dois.

Leandro teve que cumprir o desafio "Enxugando Gelo", que consistia em pegar o convite da festa num bloco de gelo por meio de uma ferramenta para raspar e um pano.

Após quase três horas de prova, o baiano mostrou resistência, comemorou muito ao entrar na festa.

Acusação de homofobia

Durante a festa, Juliano Floss relatou que Matheus teria feito comentários considerados homofóbicos, gerando desconforto imediato. A situação chamou atenção de outros brothers e sisters, e logo virou um dos temas mais discutidos no confinamento.

Marcelo também se posicionou criticando gestos e atitudes homofóbicas de Matheus. O médico revelou que não gostou da atitude do gaúcho em um desfile antes da festa. Segundo ele, Matheus imitou trejeitos afeminados, o que soou ofensivo. Em certo momento, ele ficou abalado e acabou chorando, recebendo apoio de Breno.

Estratégias de Babu

Babu Santana revelou, em conversa com Sol e Solange, que sua aproximação com Ana Paula Renault tem um motivo estratégico dentro do jogo.

Ele explicou que não há uma aliança formal entre eles, mas que tem observado os movimentos da veterana para “pegar ela no pulo” e entender melhor como ela atua nas dinâmicas e provas da casa, avaliando seu estilo de jogo antes de qualquer definição mais firme de parceria.

Babu disse que quer saber o que Ana Paula está fazendo para poder usar essa informação a seu favor em futuras votações ou disputas, sem, no momento, combinar votos de forma explícita.

Alvos

Ana Paula conversa com seus aliados sobre possíveis alvos para o próximo Paredão, sendo um deles o Pipoca Brigido, com quem ela teve um embate. Ela sugeriu fazer um mapeamento dos votos e chamar Chaiany para juntar forças. "Essa casa tá um tédio. A gente tem que comandar isso", disparou a loira.

