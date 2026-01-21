Pop

BBB 26: o que os Pipocas faziam antes de entrar no reality?

Antes do reality, Pipocas tiveram carreiras e ocupações que refletem diferentes realidades do país

BBB 26: As profissões e histórias de vida dos participantes anônimos (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20h01.

O grupo Pipoca do BBB 26 reúne participantes anônimos escolhidos pelo público nas Casas de Vidro ou que superaram o Quarto Branco para entrar na casa. Cada um chegou ao reality com uma história de vida diferente e uma trajetória profissional singular.

Veja qual foi a trajetória de cada um antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil:

O que os Pipocas faziam antes do BBB?

Marciele é dançarina e também já teve experiência na produção de farinha nos negócios da família.

Brigido é formado em Engenharia de Produção e atua como empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular.

Maxiane se dedica atualmente como influenciadora digital, mas antes chegou a trabalhar como professora de História.

Leandro começou a trabalhar desde criança vendendo picolé e amendoim na feira, limpando casas e raspando cana, e hoje atua como produtor cultural.

O médico Marcelo atende no Sistema Único de Saúde (SUS), mas já teve experiências variadas como barbeiro e fazendo bolos por encomenda.

Chaiany teve vários empregos informais, incluindo vendedora e garçonete, e também trabalhou com o pai em serviços relacionados à refrigeração; atualmente ela está desempregada.

Jordana combina formação em Direito, trabalho como modelo fotográfica e atuação como influenciadora.

Paulo Augusto é estudante de Medicina Veterinária.

Gabriela estuda Psicologia e complementava sua renda vendendo doces nas ruas de São Paulo.

Milena dedicava seu tempo ao cuidado de crianças e tinha experiência como babá, recreadora de festas e também como doméstica.

Breno, formado em Biologia e Biotecnologia, alternou a carreira científica com trabalhos como modelo e promoter de eventos.

Samira trabalhava como atendente de bar antes de entrar no reality.

Matheus tem um histórico profissional diverso, trabalhando como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante uma estadia em Portugal, exercido atividades como empacotador e garçom.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

