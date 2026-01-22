BBB 26: 5 pontos para entender briga entre Ana Paula Renault e Matheus

Ana Paula Renault: veterana brigou com Matheus na quarta-feira, 22 (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06h07.
Na sala do BBB 26, uma discussão entre Ana Paula Renault e Matheus causou forte repercussão dentro e fora da casa. O atrito começou após o brother se referir à sister como “patroa”, termo que Ana Paula considerou ofensivo.
Entenda a briga em 5 pontos:
Durante uma conversa no BBB 26, Matheus chamou Ana Paula Renault de “patroa”. A expressão causou desconforto imediato na sister, que interpretou a fala como uma tentativa de subjugá-la e enquadrá-la em uma relação hierárquica.
A discussão se intensificou quando Ana Paula relembrou que Matheus já havia usado o termo “soldado” ao se referir a ela e à aliada Milena. A ideia de que as duas formariam um “exército” foi reforçada por Alberto Cowboy, que mencionou “Ana Paula e o seu exército”. Outros participantes reagiram com deboche, entoando a canção “Marcha Soldado” na casa.
Ana Paula reagiu com veemência: “Você quer colocar palavras na minha boca? Está gravado!”. A mineira acusou Matheus de distorcer suas falas intencionalmente, referindo-se a uma conversa anterior em que ela mencionou que “soldado não trabalha de graça”.
Milena tentou justificar a fala de Matheus, dizendo que o termo “patroa” foi usado de forma simbólica. Ana Paula rebateu, afirmando que a explicação reforçava estereótipos: “E por que não é você que é a patroa, se você que manda em mim?”.
Em conversa com Sol Vega, Matheus admitiu que usou o termo de forma calculada, sabendo que a fala poderia causar impacto. Segundo ele, a expressão fazia referência a uma declaração de Ana Paula sobre “pagar bem”, o que ele associou ao papel de patroa.
A edição desta quinta-feira vai exibir a segunda Prova do Líder da temporada. Alberto Cowboy deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.