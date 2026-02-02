BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

O terceiro Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 2, trouxe uma nova dinâmica que colocou ainda mais pressão nos confinados. Diferente das semanas anteriores, os escolhidos tiveram de montar seus próprios “times” com rótulos e justificativas para cada escolha dentro da dinâmica ao vivo.

A dinâmica contou com a participação de cinco participantes: a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade, os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro e, escolhido pelo público, Babu Santana.

Veja como foi

Cada um precisou escalar um time que representasse, segundo eles, o “pior futebol do mundo” entre os confinados:

Bola murcha — só faz bobagem;

só faz bobagem; Juiz — se acha o dono do jogo;

se acha o dono do jogo; Técnico — o que manda no time dele;

o que manda no time dele; Gandula — não tem historia própria;

não tem historia própria; Frangueiro — só vacila;

só vacila; Arquibancada — só está assistindo, não entrou no jogo.

Maxiane, a Líder da semana, foi a primeira a escalar, e seu time ficou:

Milena como 'Bola Murcha'

Ana Paula como 'Juiz'

Babu Santana como 'Técnico'

Gabriela como 'Gandula'

Juliano como 'Frangueiro'

como 'Frangueiro' Solange Couto como 'Arquibancada'

Sarah Andrade, o Anjo, escalou logo depois, e fez as seguintes escolhas:

Juliano como 'Bola Murcha'

Babu como 'Juiz'

Ana Paula como 'Técnico'

Milena como 'Gandula'

Leandro como 'Goleiro Frangueiro'

Chaiany como 'Arquibancada'

Ana Paula foi a primeira emparedada a escalar o time, que ficou assim:

Sarah como 'Bola Murcha'

Brigido como 'Juiz'

Alberto como 'Técnico'

Jordana como 'Gandula'

Jonas como 'Goleiro Frangueiro'

Gabriela como 'Arquibancada'

Brigido foi o segundo emparedado na dinâmica, que ficou:

Juliano como 'Bola Murcha'

Babu como 'Juiz'

Ana Paula como 'Técnico'

Milena como 'Gandula'

Leandro como 'Goleiro Frangueiro'

Chaiany como 'Arquibancada'

Leandro foi o último emparedado a participar, e suas escolhas foram:

Edilson como 'Bola Murcha'

Alberto como 'Juiz'

Brigido como 'Técnico'

Gabriela como 'Gandula'

Jonas como 'Goleiro Frangueiro'

Sarah como 'Arquibancada'

E, por fim, Babu Santana, escolhido pelo público, definiu seu time dessa maneira:

Jonas como 'Bola Murcha'

Alberto como 'Juiz'

Brigido como 'Técnico'

Sol como 'Gandula'

Jordana como 'Goleiro Frangueiro'

Gabriela como 'Arquibancada'

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.