Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

Dinâmica ao vivo exigiu escalações dos participantes e provocou reações fortes dentro da casa

BBB 26: Protagonistas da semana escolheram seus “piores times” (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Protagonistas da semana escolheram seus “piores times” (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23h41.

Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 23h50.

O terceiro Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 2, trouxe uma nova dinâmica que colocou ainda mais pressão nos confinados. Diferente das semanas anteriores, os escolhidos tiveram de montar seus próprios “times” com rótulos e justificativas para cada escolha dentro da dinâmica ao vivo.

A dinâmica contou com a participação de cinco participantes: a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade, os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro e, escolhido pelo público, Babu Santana.

Veja como foi

Cada um precisou escalar um time que representasse, segundo eles, o “pior futebol do mundo” entre os confinados:

  • Bola murcha só faz bobagem;
  • Juiz se acha o dono do jogo;
  • Técnico o que manda no time dele;
  • Gandula não tem historia própria;
  • Frangueiro só vacila;
  • Arquibancada só está assistindo, não entrou no jogo.

Maxiane, a Líder da semana, foi a primeira a escalar, e seu time ficou:

  • Milena como 'Bola Murcha'
  • Ana Paula como 'Juiz'
  • Babu Santana como 'Técnico'
  • Gabriela como 'Gandula'
  • Juliano como 'Frangueiro'
  • Solange Couto como 'Arquibancada'

Sarah Andrade, o Anjo, escalou logo depois, e fez as seguintes escolhas:

  • Juliano como 'Bola Murcha'
  • Babu como 'Juiz'
  • Ana Paula como 'Técnico'
  • Milena como 'Gandula'
  • Leandro como 'Goleiro Frangueiro'
  • Chaiany como 'Arquibancada'

Ana Paula foi a primeira emparedada a escalar o time, que ficou assim:

  • Sarah como 'Bola Murcha'
  • Brigido como 'Juiz'
  • Alberto como 'Técnico'
  • Jordana como 'Gandula'
  • Jonas como 'Goleiro Frangueiro'
  • Gabriela como 'Arquibancada'

Brigido foi o segundo emparedado na dinâmica, que ficou:

  • Juliano como 'Bola Murcha'
  • Babu como 'Juiz'
  • Ana Paula como 'Técnico'
  • Milena como 'Gandula'
  • Leandro como 'Goleiro Frangueiro'
  • Chaiany como 'Arquibancada'

Leandro foi o último emparedado a participar, e suas escolhas foram:

  • Edilson como 'Bola Murcha'
  • Alberto como 'Juiz'
  • Brigido como 'Técnico'
  • Gabriela como 'Gandula'
  • Jonas como 'Goleiro Frangueiro'
  • Sarah como 'Arquibancada'

E, por fim, Babu Santana, escolhido pelo público, definiu seu time dessa maneira:

  • Jonas como 'Bola Murcha'
  • Alberto como 'Juiz'
  • Brigido como 'Técnico'
  • Sol como 'Gandula'
  • Jordana como 'Goleiro Frangueiro'
  • Gabriela como 'Arquibancada'

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Quando estreia o 4º episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' no HBO Max?

Como o conflito entre Sarah Andrade e Ana Paula domina o BBB 26?

BBB 26: Conflito entre Ana Paula e Brigido se intensifica após Paredão

Jonas x Juliano: entenda a briga dos brothers no BBB 26

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que vai conversar sobre narcotráfico com Petro na Casa Branca

Pop

Quando estreia o 4º episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' no HBO Max?

Brasil

Câmara deve votar acordo Mercosul-UE após o Carnaval, diz Motta

Inteligência Artificial

Antes do ChatGPT: a previsão de 1950 que antecipou a IA atual