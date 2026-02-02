BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

BBB 26: Protagonistas da semana escolheram seus “piores times” (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23h41.
Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 23h50.
O terceiro Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 2, trouxe uma nova dinâmica que colocou ainda mais pressão nos confinados. Diferente das semanas anteriores, os escolhidos tiveram de montar seus próprios “times” com rótulos e justificativas para cada escolha dentro da dinâmica ao vivo.
A dinâmica contou com a participação de cinco participantes: a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade, os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro e, escolhido pelo público, Babu Santana.
Cada um precisou escalar um time que representasse, segundo eles, o “pior futebol do mundo” entre os confinados:
Maxiane, a Líder da semana, foi a primeira a escalar, e seu time ficou:
Sarah Andrade, o Anjo, escalou logo depois, e fez as seguintes escolhas:
Ana Paula foi a primeira emparedada a escalar o time, que ficou assim:
Brigido foi o segundo emparedado na dinâmica, que ficou:
Leandro foi o último emparedado a participar, e suas escolhas foram:
E, por fim, Babu Santana, escolhido pelo público, definiu seu time dessa maneira:
