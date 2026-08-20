Flávio Bolsonaro, Lula, Renan, Caiado e Zema: veja a agenda dos candidatos nesta quinta

Eleições 2026: candidatos cumprem agendas em três estados (Montagem Exame/Reprodução)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08h20.
Os candidatos à Presidência da República cumprem agendas em São Paulo, Alagoas e Rio Grande do Norte nesta quinta-feira, 20 de agosto. Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema concentram compromissos em São Paulo, enquanto Renan Santos está em Maceió e Lula participa de eventos no Rio Grande do Norte.
Entre os compromissos estão encontros com trabalhadores e empresários, visitas, gravações de campanha, sabatinas e atos eleitorais. Lula tem agenda em Macaíba e Natal, enquanto Renan Santos passa o dia na capital alagoana.
Esta agenda considera os candidatos mais competitivos na disputa pelo Palácio do Planalto. Ao todo, 13 candidatos concorrem à Presidência.Em São Paulo, Flávio Bolsonaro terá compromissos com o prefeito Ricardo Nunes, Caiado se reúne com comerciantes do Brás e participa de duas sabatinas do SBT, enquanto Zema se encontra com motoboys.
As agendas estão organizadas em ordem alfabética pelo primeiro nome dos candidatos.
O candidato do PL cumpre compromissos em São Paulo ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). À noite, Flávio Bolsonaro fará sua transmissão semanal pela internet.
São Paulo (SP)
9h — Visita ao Armazém Solidário e ao Mercado Municipal de São Miguel Paulista, com Ricardo Nunes. O compromisso ocorre na Avenida Marechal Tito, 567, em São Miguel Paulista.
11h20 — Visita ao Clube da Comunidade (CDC) Waldemar Moreno, na Rua Homero Batista, 97, na Vila Formosa.
19h — “Tradicional Live de Quinta”, com transmissão pelo canal oficial de Flávio Bolsonaro no YouTube.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. Os compromissos passam por Macaíba, na região metropolitana de Natal, e pela capital potiguar.
Macaíba (RN)
15h — Visita ao Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, na Avenida Santos Dumont, na zona rural do município.
16h — Intervenções durante a visita ao local de implantação de um supercomputador, equipamento de alto desempenho destinado ao processamento de grandes volumes de dados, no Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo.
Natal (RN)
17h — Participação no evento “Lula em Natal: o Brasil pronto para mais”, no estacionamento da Arena das Dunas, no bairro Lagoa Nova.Lula concentra a agenda pública desta quinta-feira no Rio Grande do Norte, com compromissos ligados à área de ciência e tecnologia e um evento em Natal.
O candidato do Missão, Renan Santos, cumpre agenda em Maceió nesta quinta-feira. Além de compromissos abertos à imprensa, o candidato reserva períodos do dia para gravações de campanha.
Maceió (AL)
Manhã — Gravações de vídeos de campanha, sem acesso da imprensa.
15h10 — Visita ao Canal da Favela do Mundaú, na Avenida Senador Rui Palmeira, 43, no bairro Levada. O compromisso será aberto à imprensa.
Tarde — Gravações de vídeos de campanha, sem acesso da imprensa.
19h — Coletiva de imprensa no Maceió Mar Hotel, na Avenida Álvaro Otacílio, 2.991, em Ponta Verde. Segundo a campanha, haverá transmissão ao vivo pelo canal do Missão.
20h — Comício do Missão no Maceió Mar Hotel, também com transmissão prevista pelo canal do partido.
A campanha informou que os horários podem sofrer alterações.
O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, concentra a agenda em São Paulo. Pela manhã, terá um encontro com empresários e comerciantes do Brás. À noite, participa de duas sabatinas do SBT em Osasco.
São Paulo (SP)
10h — Encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, no auditório do Denim City São Paulo, na Rua Casemiro de Abreu, 604. Após a reunião, está prevista uma breve visita a lojas do shopping.
Osasco (SP)
18h30 — Sabatina ao vivo para o Jornal do SBT News.
19h45 — Sabatina ao vivo para o Jornal SBT Brasil.Caiado terá três compromissos no estado de São Paulo, com uma agenda voltada ao setor comercial pela manhã e entrevistas ao vivo à noite.
Romeu Zema tem um compromisso público divulgado para esta quinta-feira em São Paulo.
São Paulo (SP)
9h20 — Encontro com motoboys na Rua Doutor Antonino dos Santos Rocha, na altura do número 2.608, esquina com a Praça José Molina, na região da Consolação.