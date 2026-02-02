Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: enquete mostra qual brother está praticamente fora do jogo

Todas as frentes analisadas apontam para a saída de brother rival de Ana Paula Renault

BBB 26: Enquetes parciais mostram que Brigido deve ser o próximo eliminado (TV Globo)

BBB 26: Enquetes parciais mostram que Brigido deve ser o próximo eliminado (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15h46.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

A disputa do 3º Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, um dos brothers aparece com mais porcentagem em todas as frentes, mas diferença para o segundo lugar varia.

Como o Paredão foi formado?

A Líder Maxiane indicou Ana Paula Renault pare o Paredão com a justificativa de que a sister gritou com ela e saiu do grupo que formavam. Já Brigido e Leandro foram os dois mais votados pela casa. Jonas também estava no paredão, indicado por Babu, Marcelo e Juliano, mas se salvou na Prova Bate e Volta.

yt thumbnail

O que dizem as pesquisas?

Na média das enquetes do Votalhada, Brigido lidera a rejeição com 52,51% dos votos. Leandro aparece logo atrás, com 23,81%, enquanto Ana Paula surge em posição mais confortável, com 16,68%.

No X, antigo Twitter, a situação é ainda mais expressiva para Brigido. A média aponta 74,25% dos votos pela eliminação do brother. Leandro soma 21,63%, e Ana Paula fica com apenas 4,12%.

Já no YouTube, o resultado se mostra um pouco menos favorável para o segundo lugar. Brigido também lidera, com média de 57,92%, seguido por Leandro, que registra 22,88%. Ana Paula aparece novamente em terceiro, com 16,20%.

No Instagram, Brigido também lidera com folga, com média de 72,14%, seguido por Leandro, que registra 17,57%. Ana Paula aparece novamente em terceiro, com 10,29%.

Somando os dados das três frentes, Brigido segue como o mais votado para sair. Ainda assim, o volume de votos e as diferenças entre plataformas indicam que o Paredão pode surpreender nas porcentagens finais.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Do K-pop ao PIB: Como o BTS consolidou influência global com bilhões em impacto e recordes

Qual filme vai ser exibido na Sessão da Tarde desta segunda-feira?

Como Harry Potter pode ajudar a prever quem vai virar empreendedor

BBB 26 entra no Tá Com Nada após punições gravíssimas de sisters

Mais na Exame

Carreira

Se você usa IA, pode estar cometendo estes três erros silenciosos sem perceber

Esporte

NFL confirma jogo no Maracanã na temporada de 2026

Tecnologia

Uber confirma novo escritório e supera R$ 2 bilhões em investimentos no Brasil

Ciência

Como funciona a nova missão da Nasa para levar o homem à Lua