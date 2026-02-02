Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem eliminação

Edição de hoje vai mostrar o resultado do terceiro paredão da temporada e recomeçar o jogo

BBB 26: Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda (Instagram/Reprodução)

BBB 26: Ana Paula, Brigido e Leandro estão na berlinda (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21h09.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

Paredão

A edição dessa terça-feira vai eliminar o segundo participante do programa. A Líder Maxiane indicou Ana Paula Renault, enquanto Leandro e Brigido foram os dois mais votados pela casa. Jonas, que foi emparedado por Babu, Juliano e Marcelo pelo Big Fone, se salvou da berlinda pela Prova Bate e Volta. 

Veja como foi a formação do Paredão:

yt thumbnail

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

BBB 26 entra no Tá Com Nada após punições gravíssimas de sisters

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Como o conflito entre Sarah Andrade e Ana Paula domina o BBB 26?

BBB 26: Conflito entre Ana Paula e Brigido se intensifica após Paredão

Jonas x Juliano: entenda a briga dos brothers no BBB 26

BBB 26: Enquete aponta saída 'certa' no Paredão desta terça-feira

Mais na Exame

Brasil

Câmara deve votar acordo Mercosul-UE após o Carnaval, diz Motta

Mundo

Trump pressiona Congresso a encerrar paralisação orçamentária nos EUA

Pop

Como o conflito entre Sarah Andrade e Ana Paula domina o BBB 26?

Inteligência Artificial

Antes do ChatGPT: a previsão de 1950 que antecipou a IA atual