'Comportamento importa como a resultado' — como essa empresa atingiu 93 pontos de engajamento

O avanço dos transtornos de saúde mental e o esgotamento profissional tornaram-se tópicos centrais na agenda dos principais executivos do país.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que mais de 1 bilhão de pessoas convivem com quadros de ansiedade e depressão globalmente — um reflexo que, no Brasil, impulsionou o consumo de psicofármacos entre lideranças e liderados nos últimos anos.

Diante desse cenário desafiador, a farmacêutica dinamarquesa Lundbeck, que atua justamente no desenvolvimento de treatments voltados à saúde do cérebro, decidiu aplicar a mesma premissa médica à gestão interna de seus colaboradores.

Presente no mercado nacional desde 2000, a companhia utiliza o conceito de "salário emocional" para engajar sua força de trabalho, que inclui tanto a operação de seu escritório no Rio de Janeiro quanto a equipe de vendas distribuída pelo território nacional.

Com todos seus benefícios a Lundbeck Brasil foi uma das três empresas que conquistou o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria entre 100 e 300 funcionários. Esse modelo de resiliência cultural serve como referência para a abertura da 3ª edição da premiação em 2026.

Arquitetura de benefícios flexíveis e a cultura do tempo livre

A estratégia de sustentabilidade do ecossistema corporativo da Lundbeck apoia-se em uma política que valoriza o descanso e o cuidado preventivo. Entre as principais medidas institucionais, a organização suspende integralmente suas operações no Dia Mundial da Saúde Mental, além de adotar jornadas reduzidas nas sextas-feiras como ferramenta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Sob o programa guarda-chuva "LundBem com a Vida", a farmacêutica conecta assistência clínica e esportiva, subsidiando desde terapias psicológicas e consultas de telemedicina até incentivos financeiros adicionais para atividades físicas e suporte jurídico.

A combinação entre suporte emocional e incentivos de desenvolvimento, como o custeio de 90% em programas de idiomas, gerou um índice de engajamento interno superior a 93 pontos, patamar que posiciona a operação brasileira no topo do ranking global do grupo e consolida uma governança com baixo índice de rotatividade na alta gestão.

São justamente essas capacidades que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.