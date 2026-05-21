De sem-teto a bilionário: como ele conseguiu transformar US$ 700 em um império global

A trajetória de John Paul DeJoria é o exemplo definitivo de que, no ecossistema do empreendedorismo de alto impacto, a resiliência e a eficiência comercial superam a falta de capital inicial.

Hoje um dos bilionários e filantropos mais conhecidos do mundo, DeJoria começou sua jornada rumo ao topo do mercado corporativo do ponto mais baixo possível: ele estava falido e morando em seu carro quando decidiu cofundar a John Paul Mitchell Systems com um capital inicial de apenas US$ 700.

O salto das ruas para a lista das maiores fortunas do planeta não foi linear. Antes de revolucionar o mercado de cosméticos e, mais tarde, redefinir a categoria de bebidas premium ao fundar a tequila Patrón, DeJoria refinou sua capacidade de absorver nãos vendendo enciclopédias de porta em porta.

Em entrevista ao podcast How Success Happens, da Entrepreneur, o empresário revelou os bastidores de sua filosofia de mercado, que será detalhada em seu livro de memórias, "Success Unshared is Failure" (Sucesso Não Compartilhado é Fracasso), com lançamento global marcado para 30 de junho. "A rejeição é um pedágio, não um beco sem saída. Você precisa manter o entusiasmo na centésima tentativa", afirma.

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Como ele começou? A obsessão pela recompra

A fundação da Paul Mitchell Systems e a posterior criação da Patrón revelam uma lógica de negócios idêntica e altamente escalável. Enquanto a maioria das startups foca em inflar o topo do funil com táticas agressivas de marketing para fechar a primeira venda, DeJoria moldou seu império olhando para a base e para a retenção. "Certifique-se de não entrar apenas no negócio de vendas. Entre no negócio de recompra", defende o bilionário.

Essa tese de valor foi colocada à prova quando o mercado considerou loucura o lançamento da Patrón, uma tequila ultra-premium que custava US$ 37,95 a garrafa em uma época em que o produto era visto como uma bebida barata de balada.

Especialistas do setor de bebidas afirmaram categoricamente que a marca jamais ultrapassaria o teto de 20.000 caixas vendidas por ano.

Confiando na qualidade do produto e na taxa de fidelização orgânica dos consumidores, DeJoria sustentou a operação até que ela atingisse a impressionante marca de 3,5 milhões de caixas anuais, consolidando um case histórico de M&A (Mergers and Acquisitions) quando vendeu o controle da marca.

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