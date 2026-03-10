Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Brother se dá bem em ação especial e fatura prêmios

Breno encontra bilhete premiado durante dinâmica e garante diversos itens para casa

BBB 26: Dinâmica de patrocinadora surpreende participantes nessa tarde

BBB 26: Dinâmica de patrocinadora surpreende participantes nessa tarde

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 16h46.

Uma ação especial da Electrolux movimentou a casa do BBB 26 e garantiu um momento de sorte para um dos participantes. Durante a dinâmica, Breno encontrou um bilhete premiado escondido dentro de um fogão e acabou levando para casa diversos itens, como geladeira, fogão, micro-ondas, lava louças, lava e seca, aspirador robô e aspirador vertical.

Premiado

O brother descobriu o bilhete ao abrir um fogão que fazia parte da ação. Ao ler o papel, Breno ficou surpreso ao perceber que havia sido o escolhido para ganhar os produtos. A notícia foi confirmada pelo apresentador Thiago Oliveira, que explicou que ele seria o vencedor da dinâmica e levaria os itens domésticos exibidos na atividade.

O momento também rendeu brincadeiras entre os confinados. Solange Couto comentou, em tom bem-humorado, que Breno talvez precisasse de um novo apartamento para acomodar tantos produtos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Mais rico do mundo da música tem fortuna de US$ 2,8 bilhões; veja quem é

Quando começa a venda de ingressos para o João Rock 2026? Veja o line-up

BBB 26: enquete na reta final da votação aponta participante quase eliminado

BBB 26: nova enquete aponta qual participante deve sair no paredão hoje

Mais na Exame

Mundo

PCC e CV são 'sérios desafios' à segurança regional, diz governo dos EUA

Negócios

Como esses empresários criaram essa marca de beleza de US$ 40 milhões recusando investidores

Economia

Conta de luz no Rio: Aneel aprova reajuste de 8,59% nas tarifas da Light a partir de 15 de março

Pop

Mais rico do mundo da música tem fortuna de US$ 2,8 bilhões; veja quem é