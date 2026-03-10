BBB 26: Brother se dá bem em ação especial e fatura prêmios

Uma ação especial da Electrolux movimentou a casa do BBB 26 e garantiu um momento de sorte para um dos participantes. Durante a dinâmica, Breno encontrou um bilhete premiado escondido dentro de um fogão e acabou levando para casa diversos itens, como geladeira, fogão, micro-ondas, lava louças, lava e seca, aspirador robô e aspirador vertical.

Premiado

O brother descobriu o bilhete ao abrir um fogão que fazia parte da ação. Ao ler o papel, Breno ficou surpreso ao perceber que havia sido o escolhido para ganhar os produtos. A notícia foi confirmada pelo apresentador Thiago Oliveira, que explicou que ele seria o vencedor da dinâmica e levaria os itens domésticos exibidos na atividade.

O momento também rendeu brincadeiras entre os confinados. Solange Couto comentou, em tom bem-humorado, que Breno talvez precisasse de um novo apartamento para acomodar tantos produtos.

🎉Breno achou a ficha e foi o primeiro a ler, e ganhou da marca patrocinada: Geladeira, fogão, micro-ondas, lava louças, lava e seca, aspirador robô e aspirador vertical. #BBB26 pic.twitter.com/E3zL2QMP1N — Central Reality (@centralreality) March 10, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.