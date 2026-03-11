Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: sem Babu no jogo, enquete revela quem virou favorito ao prêmio

Levantamento do Votalhada mostra vantagem larga de Ana Paula Renault sobre os rivais

BBB 26: Ana Paula dispara em enquete após eliminação de Babu (Montagem/Exame)

BBB 26: Ana Paula dispara em enquete após eliminação de Babu (Montagem/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de março de 2026 às 21h05.

A saída de Babu Santana mexeu com o tabuleiro do BBB 26, mas pelo menos fora da casa uma coisa parece clara: o favoritismo já tem dona. De acordo com uma enquete do Votalhada, que reúne votos de diversas páginas e redes sociais, Ana Paula Renault abriu vantagem larga na corrida pelo prêmio.

Vantagem na corrida pelo prêmio

A ex-BBB aparece com 52,40% dos votos, um número que não apenas coloca a sister na liderança como também cria um abismo em relação aos demais participantes. Na prática, é mais que o dobro do segundo colocado.

Quem aparece logo atrás é Jonas Sulzbach, com 22,16%. O modelo mantém uma base sólida de apoio, mas ainda distante da líder. Para encostar, teria que praticamente dobrar o próprio desempenho.

O terceiro lugar fica com Alberto Cowboy, que soma 12,60% dos votos. Apesar de ainda estar no pelotão intermediário, a diferença para os dois primeiros mostra que a disputa pelo topo, neste momento, parece concentrada em outro patamar.

Mais abaixo surgem Chaiany, com 3,70%, e Milena, com 3,10%. As duas aparecem praticamente empatadas e, por enquanto, longe de ameaçar quem domina a enquete.

Vale lembrar que enquetes não determinam o resultado oficial do reality, mas costumam funcionar como um termômetro do humor do público. E, depois da saída de Babu, esse termômetro aponta com bastante clareza: por enquanto, quem larga na frente na corrida pelo prêmio é Ana Paula.

Quem não tem a menor chance?

Cinco participantes não receberam nem 1% dos votos na enquete feita nessa quarta-feira, 11. Ou seja, mesmo que cheguem longe no jogo, eles passam longe do favoritismo da torcida.

São eles:

  • Marciele, com 0,64% dos votos.
  • Breno, com 0,60% dos votos.
  • Leandro, com 0,24% dos votos.
  • Gabriela, com 0,22% dos votos.
  • Solange, na última posição, com 0,20% dos votos.
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Atriz cotada ao Oscar, Jessie Buckley causa polêmica por odiar gatos

Kathryn Hahn será Mãe Gothel em live-action de Enrolados

Hannah Montana está de volta? O que sabemos sobre o especial de 20 anos

'O Testamento de Ann Lee': conheça a história real que inspirou o filme

Mais na Exame

Brasil

Câmara aprova liberação de venda de spray de pimenta às mulheres acima de 16 anos

Mercados

Azzas fecha 2025 com R$ 770 mi de lucro e pressão na receita do 4º tri

EXAME Agro

Com supersafra, SLC Agrícola registra receita recorde de R$ 8,6 bi em 2025

Pop

Atriz cotada ao Oscar, Jessie Buckley causa polêmica por odiar gatos