BBB 26: sem Babu no jogo, enquete revela quem virou favorito ao prêmio

A saída de Babu Santana mexeu com o tabuleiro do BBB 26, mas pelo menos fora da casa uma coisa parece clara: o favoritismo já tem dona. De acordo com uma enquete do Votalhada, que reúne votos de diversas páginas e redes sociais, Ana Paula Renault abriu vantagem larga na corrida pelo prêmio.

Vantagem na corrida pelo prêmio

A ex-BBB aparece com 52,40% dos votos, um número que não apenas coloca a sister na liderança como também cria um abismo em relação aos demais participantes. Na prática, é mais que o dobro do segundo colocado.

Quem aparece logo atrás é Jonas Sulzbach, com 22,16%. O modelo mantém uma base sólida de apoio, mas ainda distante da líder. Para encostar, teria que praticamente dobrar o próprio desempenho.

O terceiro lugar fica com Alberto Cowboy, que soma 12,60% dos votos. Apesar de ainda estar no pelotão intermediário, a diferença para os dois primeiros mostra que a disputa pelo topo, neste momento, parece concentrada em outro patamar.

Mais abaixo surgem Chaiany, com 3,70%, e Milena, com 3,10%. As duas aparecem praticamente empatadas e, por enquanto, longe de ameaçar quem domina a enquete.

Vale lembrar que enquetes não determinam o resultado oficial do reality, mas costumam funcionar como um termômetro do humor do público. E, depois da saída de Babu, esse termômetro aponta com bastante clareza: por enquanto, quem larga na frente na corrida pelo prêmio é Ana Paula.

Quem não tem a menor chance?

Cinco participantes não receberam nem 1% dos votos na enquete feita nessa quarta-feira, 11. Ou seja, mesmo que cheguem longe no jogo, eles passam longe do favoritismo da torcida.

São eles: