A China está encurtando o ciclo de diferenciação e você pode não ter percebido isso

Durante muito tempo, inovar foi quase sinônimo de construir vantagem competitiva. Surgiram vários modelos de como provocar inovação nas empresas, como criar os squads e os projetos de inovação e várias outras "fórmulas" que, na prática, ainda levavam tempo demais para acontecer. Mas ainda sim, era possível que uma empresa lançava um novo formato de loja, uma tecnologia proprietária, um diferencial operacional ou uma experiência mais sofisticada e, a partir disso, ganhava alguns anos de distância em relação ao mercado.

Essa lógica cada vez mais, mostra que envelheceu junto com a inovação que provocou.

A nova dinâmica competitiva que emerge da China sugere uma mudança muito mais profunda no varejo global: a inovação deixou de ser um ativo de diferenciação duradoura e passou, cada vez mais, a funcionar como requisito mínimo de permanência competitiva.

Mas o debate brasileiro sobre o avanço chinês ainda costuma girar em torno de preço baixo, escala industrial ou crescimento das plataformas asiáticas. Mas o ponto mais relevante talvez esteja em outro lugar: na velocidade brutal com que empresas chinesas transformam diferenciação em commodity.

O caso recente da Zeekr, montadora chinesa, ajuda a entender o que está acontecendo. Em 2025 eles lançaram o G-Pilot, sistema de direção inteligente desenvolvido para operar com IA multimodal e processamento contínuo de dados em tempo real.

O aspecto mais revelador foi econômico e não tecnológico. Funcionalidades que, até pouco tempo atrás, sustentariam posicionamento premium passaram a ser incorporadas rapidamente como expectativa básica do consumidor, sem cobrança adicional. A inovação já nasce com prazo de expiração competitivo muito menor.

E esse movimento começa a atingir o varejo de forma silenciosa.

Recursos que até recentemente sustentavam percepção de inovação passaram rapidamente a integrar o repertório mínimo esperado pelo consumidor. Entrega rápida, jornadas omnichannel, personalização, pagamentos invisíveis e recomendação baseada em IA deixaram de operar como surpresa competitiva. Em muitos mercados, já funcionam apenas como condição básica de permanência.

A questão é que boa parte das empresas brasileiras ainda opera sob uma lógica anterior, supondo que investimentos em tecnologia, experiência ou digitalização produzirão vantagem sustentável por períodos relativamente longos. O problema é que, a China tem mostrado que o intervalo entre o que é inovação e o que é esperado encolheu.

A China é hoje o laboratório mais avançado dessa compressão competitiva.

Plataformas como Shein, Temu, JD.com e Alibaba operam em ciclos curtos de teste, validação e escala. Produtos entram em operação em pequenos lotes, algoritmos medem comportamento em tempo real e aquilo que performa bem é escalado quase imediatamente. Não há apego ao formato. Não há romantização da inovação. Existe velocidade de adaptação.

Essa diferença de mentalidade importa mais do que parece.

Enquanto muitos negócios ainda tratam inovação como evento, os modelos chineses passaram a tratá-la como fluxo operacional contínuo. O objetivo já não é lançar algo revolucionário ocasionalmente. É reduzir permanentemente o tempo de resposta ao comportamento do consumidor.

Isso altera inclusive a lógica de valor das empresas.

Houve um tempo em que escala física, força de marca e acesso a capital eram suficientes para sustentar anos de vantagem competitiva. A lógica emergente nos mercados chineses sugere outra dinâmica: distância competitiva virou um ativo muito mais instável.

E acredito que esse é o verdadeiro ativo estratégico emergente.

A consequência mais desconfortável dessa transformação é que muitas empresas ainda investem em inovação como se estivessem comprando proteção competitiva de longo prazo. Mas, em setores cada vez mais orientados por IA, automação, creators, live commerce e ecossistemas digitais integrados, a tecnologia rapidamente deixa de gerar prêmio e passa apenas a evitar irrelevância.

Isso ajuda a explicar por que tantos investimentos robustos em transformação digital produzem impacto competitivo menor do que se imaginava alguns anos atrás.

Não porque inovação perdeu importância. Mas porque sua capacidade de sustentar diferenciação isoladamente diminuiu.

O consumidor também mudou nesse processo.

A experiência digital chinesa acostumou milhões de pessoas a jornadas mais fluidas, entretenimento incorporado ao consumo, personalização constante, integração entre canais e velocidade operacional extrema. O Brasil começa a absorver parte desse comportamento. E expectativa, uma vez elevada, raramente retorna ao patamar anterior.

É nesse ponto que o desafio deixa de ser tecnológico e passa a ser estratégico.

A pergunta relevante já não é apenas “como inovar?”. Nem “como digitalizar?”. Essas respostas ficaram relativamente acessíveis.

A pergunta mais incomoda é outra: como continuar relevante quando aquilo que hoje parece inovação se tornará expectativa básica amanhã?

As empresas que entenderem essa mudança primeiro provavelmente deixarão de perseguir diferenciação episódica para construir outra competência: capacidade contínua de adaptação.

E talvez seja justamente aí que a China esteja redefinindo o jogo global do varejo.