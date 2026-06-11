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Menos açúcar, mais contraste: a nova era das sobremesas — e onde prová-las

Chefs brasileiros têm apostado em sobremesas que trocam excesso de açúcar por acidez, frescor e camadas aromáticas inspiradas na coquetelaria e em ingredientes nativos

Sobremesa moderna: veja as novas tendências da gastronomia em São Paulo (Marcio Shaffer)

Sobremesa moderna: veja as novas tendências da gastronomia em São Paulo (Marcio Shaffer)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 11 de junho de 2026 às 14h33.

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Na era do autocuidado e da cultura do emagrecimento, a sobremesa ou vira vilã da dieta ou se adapta à redução calórica. A segunda opção, ainda bem, tem sido mais frequente.

Em restaurantes brasileiros, por exemplo, os pratos do menu têm aparecido com menos açúcar e mais contraste. A doçura continua presente, claro, mas deixa de ser a protagonista para dividir espaço com acidez, amargor e notas herbais. E tem como vantagem, além da redução calórica, a valorização de ingredientes brasileiros, com foco em produtos nativos ou pouco explorados na confeitaria.

Um deles é a erva-mate, que aparece com notas vegetais e amargor elegante. A polpa do cacau — fresca, aromática e naturalmente ácida — rende sorbets que destacam um lado da fruta raramente visto fora das regiões produtoras. O jenipapo, por sua vez, entra com perfume intenso e sabor marcante; já o limão-cravo, com aroma mais complexo e menos agressivo que outros cítricos, ajuda a equilibrar preparos e realçar sabores.

Outros ingredientes, como cambuci, mel de abelhas nativas, folhas aromáticas e ervas frescas, também têm aproximado a confeitaria de uma ideia de paisagem e território.

Menos doce e mais elegante

Para além do uso de ingredientes brasileiros, outra referência que anda na mira das sobremesas é a coquetelaria. Infusões, bitters, reduções e combinações construídas em camadas passaram a fazer parte do repertório de muitos chefs pâtissiers. Em vez de buscar apenas doçura ou untuosidade, as sobremesas também trabalham frescor, notas amargas, perfume e até certa adstringência.

A fermentação também ganhou espaço, com kombuchas, frutas fermentadas e preparos que desenvolvem acidez de forma natural. Assim como o uso de ervas e cítricos, aromas e equilíbrio de ingredientes.

De olho na tendência, separamos alguns restaurantes de São Paulo que estão com sobremesas menos doces, menos calóricas e mais complexas. Veja abaixo:

Restaurantes em São Paulo para experimentar a nova tendência de sobremesas:

Aliô

No comando do chef Renato Fecchio, o Aliô apresenta uma cozinha mediterrânea de leitura contemporânea, guiada pela valorização dos ingredientes e pela execução precisa. Com menu enxuto e criterioso, o restaurante, localizado no Tatuapé, traduz a simplicidade sofisticada em pratos bem elaborados, que equilibram técnica e sensibilidade. Em um ambiente acolhedor e elegante, a casa propõe uma experiência gastronômica que transita entre referências do Mediterrâneo e o olhar brasileiro do chef. Entre as sobremesas que seguem a nova tendência está a Goiaba (R$46), feita com goiabada cascão passada na castanha de caju, frita na manteiga e deitada sobre queijo cremoso. Como acompanhamento, gelato de goiaba fresca.

Rua Itapeti, 293, Tatuapé | Horário de funcionamento: almoço – de sexta a domingo, das 12h às 16h; jantar – de quarta a sábado, das 18h30 às 23h | Reservas pelo Instagram @restaurante.alio

Ama.zo – Cozinha Peruana

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. Ao fim da refeição, vale provar a Crema Volteada (R$49), um pudim de leite em mel de cacau, servido com creme inglês de cupuaçu, craquelin de castanhas e sorvete de jabuticaba.

Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR | @amazoperuano

Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Corrutela

Situado próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, o Corrutela une consciência ambiental a uma gastronomia com alma. Com um DNA sustentável, a casa utiliza energia solar, mantém um sistema próprio de compostagem e prioriza processos artesanais. Para saborear uma sobremesa com toque botânico em vez do foco no açúcar, a dica é experimentar o sorbet de butiá (R$47) com creme de erva mate, compota de limão cravo e massa folhada.

Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR (Alelo) | @corrutela

Donna

Com ambiente elegante e intimista, o restaurante tem cardápio assinado pelo chef André Mifano, que revisita a cozinha clássica italiana à sua moda. Das sobremesas, a Panna Cotta (R$51), é feita com chocolate branco e leva compota de maracujá e manga e farofa de coco.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Madonna Cucina

O Madonna Cucina, restaurante italiano no Itaim Bibi, tem uma missão clara: oferecer uma experiência pautada pela desaceleração e pela valorização do tempo. Comandado pelo restaurater Henrique Rosin, o restaurante se destaca dos demais a partir da hospitalidade no atendimento e do ambiente intimista que é perfeito para aproveitar os clássicos pratos da clássica gastronomia italiana. Para saborear sobremesas com menos açúcar e mais contrastes, aposte na Polenta (R$48), bolo de polenta, picles de milho, creme de polenta e espuma de grana padano, ou na Baba Al Rum (R$58), feita com pão de massa leve embebido em rum e sorvete de manga.

Rua Pedroso Alvarenga, 677 – Itaim Bibi – São Paulo | Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 19h à 0h, sábado, das 12h às 15h, e 19h às 0h. Domingo: Fechado | @madonnacucina

Lelui Bar e Cozinha

O Lelui Bar e Cozinha apresenta uma proposta contemporânea que equilibra técnica, sabor e descontração em um ambiente acolhedor e cheio de personalidade. Com um cardápio versátil, a casa aposta em preparos que valorizam ingredientes frescos e combinações marcantes como massas e principalmente frutos-do-mar, destacando a cozinha ibérica contemporânea do chef Billy Ramos. Para finalizar a refeição com camadas que vão além do doce, vale experimentar a Tropicalíssima (R$34), preparada com geleia de manga com maracujá, feuilletine, gelato de coco Dezato e azeite de baunilha, ou o Amazonia Noir (R$38), feito com creme (Curd) de cupuaçu, torta búlgara de chocolate 50%, castanha de caju caramelizada com laranja e cardamomo e broto de amaranto.

R. Jacuna, 302 - Vila Guilherme – São Paulo - SP | Tel|Whatsapp: (11) 2221-1531 | Horário de funcionamento: Terça a sábado, das 11h às 0h; domingo e segunda, das 11h às 15h30 | @leluibarcozinha 

Rabo di Galo

Instalado dentro do hotel Rosewood São Paulo, o bar é uma verdadeira joia que oferece boa música e alta coquetelaria em um ambiente inspirado em clubes de jazz clássicos. Ao fim da experiência, vale provar o Mil-Folhas (R$60) – criação da chef Saiko Izawa –, que leva creme diplomata e frutas vermelhas, uma combinação mais leve e cítrica.

Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h às 2h, domingo das 18h à 0h | @rosewoodsaopaulo

Satori Omakase

Recém-aberto em Pinheiros, o Satori Omakase traduz com sofisticação a essência do omakase, expressão japonesa que significa “deixar nas mãos do chef”. Em uma experiência exclusiva e intimista, o restaurante propõe uma jornada autoral de 19 tempos, (R$580) conduzida com precisão técnica, sazonalidade e absoluto rigor na seleção dos ingredientes. À frente do balcão está chef Allan Beckmann, campeão brasileiro de sushi e reconhecido no Japão com o título de mestre Kuro Obi em 2025, que imprime à degustação a tradição Edomae sob uma leitura contemporânea e elegante, valorizando peixes brasileiros, curas sutis e um shari meticulosamente calibrado. Para finalizar a refeição com um doce que propõe uma mistura nada óbvia de sabores, o destaque da casa é o Entremet, sobremesa gelada que se caracteriza pelas várias camadas. Uma delas é de bolo de chocolate com matcha e a outra com base de sablé breton, insert de mirtilos, geleia de Yuzu e mousse de mascarpone.

Rua Ferreira de Araújo, 365 - Pinheiros - SP | Horário de funcionamento omakase, de terça a sábado às 19h30 e 21h30 | Whatsapp: (11) 93085-7080 | @satoriomakase

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