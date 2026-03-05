BBB 26: reação de Cowboy ao voltar do Barrado no Baile surpreende

O retorno de Alberto Cowboy à casa do Big Brother 2026 marcou a manhã desta quinta-feira, 5. O participante, que havia cumprido o castigo do Barrado no Baile, foi recebido por Breno e Juliano Floss na cozinha do reality.

Ao entrar na casa, o veterano foi saudado pelos brothers com a frase “Bom dia, formiguinha!”. Cowboy respondeu ao cumprimento e seguiu diretamente para o Quarto Sonho de Voar.

Durante a movimentação, Juliano comentou a reação do colega. “Ele fingiu que nada aconteceu”, disse, em tom de brincadeira.

Antes do retorno de Cowboy, Breno e Juliano Floss haviam voltado à casa durante a Festa do Líder de Samira. Os dois estavam no Quarto Secreto após o participante do grupo Pipoca vencer o Paredão Falso e escolher Juliano, do grupo Camarote, para acompanhá-lo na dinâmica.

Escolha para o Barrado no Baile

A participação de Cowboy no Barrado no Baile foi definida pela líder da semana. Durante a festa realizada na noite de quarta-feira, 4, Samira explicou os critérios usados na decisão.

Segundo a líder, a escolha considerou participantes que costumam aproveitar as festas e interagir com ela. Na justificativa, afirmou que Cowboy era quem menos interagia com ela na casa.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

