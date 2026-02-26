Pop

BBB 26: quem está no VIP e quem está na Xepa?

Veja quais brothers vão aproveitar das regalias do VIP e quais estão na Xepa

BBB 26: Samira é a nova líder da semana (TV Globo)

Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 23h42.

A Prova do Líder desta semana foi vencida pela Pipoca Samira, após vencer a fase classificatória e derrotar seus concorrentes na final.

Como foi a prova?

A sétima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, com os brothers se desafiando em um duelo que classificaria quem fizesse mais pontos.

Os duelos foram:

  • Ana Paula Renault x Solange Couto
  • Jordana x Samira
  • Gabriela x Milena
  • Breno x Marciele
  • Babu Santana x Alberto Cowboy
  • Juliano Floss x Jonas Sulzbach
  • Chaiany x Leandro Boneco

E os classificados foram:

  • Solange Couto, com 70 pontos, venceu Ana Paula, que fez apenas 60;
  • Samira, com 125 pontos, venceu Jordana, que fez apenas 115;
  • Milena, com 50 pontos, venceu Gabriela, que fez apenas 25 - após as duas terem empatado inicialmente com 60 pontos;
  • Breno, com 65 pontos, venceu Marciele, que fez apenas 55;
  • Babu, com 35 pontos, venceu Alberto Cowboy, que fez 15;
  • Jonas, com 110 pontos, venceu Juliano Floss, que fez 75;
  • Leandro, com 60 pontos, venceu Chaiany, que fez 50.

Na etapa final, eles enfrentaram uma fase "gigante" idêntica ao circuito classificatório. Veja a pontuação dos finalistas:

  • Solange Couto fez 25 pontos
  • Samira fez 110 pontos;
  • Milena fez 40 pontos;
  • Breno fez 50 pontos;
  • Babu fez 60 pontos;
  • Jonas fez 95 pontos;
  • Leandro fez 90 pontos.

Samira foi a que teve mais pontos e se consagrou a Líder da Semana.

Vip e Xepa

Veja como Samira montou seu VIP:

  • Samira
  • Ana Paula
  • Milena
  • Juliano
  • Breno

Veja quais brothers ficaram na Xepa da semana:

  • Alberto Cowboy
  • Jonas Sulzbach
  • Marciele
  • Gabriela
  • Leandro
  • Babu
  • Solange
  • Chaiany
  • Jordana

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

