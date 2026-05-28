Cartões de 107 países já foram usados nas catracas do Metrô de SP, diz Visa

O pagamento da tarifa do Metrô de São Paulo com cartões bancários já foi utilizado por passageiros de 107 países diferentes, segundo dados da Visa, obtidos pela EXAME. A ONU reconhece 193 países no mundo.

Os Estados Unidos lideram o ranking de transações internacionais no período, seguidos por França, Alemanha, Peru e Argentina.

Houve alta nas viagens feitas por estrangeiros especialmente em fevereiro, mês do Carnaval. No período, o uso de cartões Visa emitidos fora do país subiu 70% na comparação com janeiro.

A Visa não diz quantas transações foram feitas, mas afirma que, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, o volume total de pagamentos no metrô com seus cartões cresceu 140%.

“O crescimento contínuo do uso de credenciais Visa nas catracas do Metrô de São Paulo mostra como a tecnologia pode tornar a mobilidade urbana mais simples", diz Tiago Moherdaui, vice-presidente da Visa Consulting & Analytics, braço de consultoria da Visa, que reuniu os dados.

"A possibilidade de utilizar um meio de pagamento já presente no dia a dia elimina atritos na jornada e melhora a experiência tanto para moradores quanto para visitantes internacionais”, diz.

Como usar cartões bancários no metrô

Desde dezembro de 2025, o metrô passou a oferecer o pagamento via cartões bancários nas estações. Basta aproximar o cartão do validador e a cobrança é feita de forma automática, sem digitar senha.

Os cartões podem ser de crédito ou débito, das bandeiras Elo, Mastercard e Visa, e precisam ter a tecnologia contactless. Desde abril, o sistema também aceita pagamento por celulares, relógios e outros dispositivos com a tecnologia NFC. Assim, cartões armazenados nos sistemas Apple Wallet ou Google Pay podem ser usados.

A tarifa cobrada é de R$ 5,40 por viagem, o mesmo valor do bilhete comum. O uso do cartão, no entanto, não permite desconto ao pegar ônibus em seguida, como no caso do bilhete único tradicional.

Atualmente, o sistema está disponível nas linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha, com implantação em andamento na Linha 15-prata. As linhas 4-amarela e 5-lilás são operadas pela Motiva, e ainda não possuem esta opção.