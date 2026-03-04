Juliano Floss chega ao Quarto Secreto, encontra Breno e grita: 'é sério?'

Juliano Floss: brother cai no choro ao chegar ao Quarto Secreto e se deparar com Breno (Globo /Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 4 de março de 2026 às 12h05.
Última atualização em 4 de março de 2026 às 12h10.
Juliano Floss chegou ao Quarto Secreto do BBB 26 na manhã desta quarta-feira, 4, para acompanhar Breno na dinâmica após o Paredão Falso da temporada.
O dançarino foi escolhido pelo próprio Breno, que está no cômodo desde a noite de terça-feira, 3, quando venceu a disputa contra Alberto Cowboy e Jordana.
Antes de deixar a casa, Juliano recebeu um aviso da produção. “Atenção, Juliano. Você foi selecionado para um desafio. Vá até a despensa, vista o macacão, coloque as luvas e os óculos e siga o dummy. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho. Faça isso imediatamente”, disse a voz do programa.
Juliano entrou vendado no Quarto Secreto e, ao retirar a venda, se surpreendeu ao reencontrar o colega. O catarinense gritou, caiu no choro e abraçou o biólogo. “O Paredão Falso era o meu!”, disse Breno.
“É sério? Mentira”, respondeu Juliano, também emocionado. Breno explicou que precisou escolher um participante para acompanhá-lo no cômodo. “Pediram pra eu escolher alguém pra vir pra cá, e eu escolhi tu”, afirmou. “Estou muito feliz, você não tem noção”, completou.
o july floss explodindo de doido com o quarto secreto, melhores reações! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RqpuG2iiW9
— TV Globo 📺 (@tvglobo) March 4, 2026
Breno venceu o Paredão Falso do BBB 26 com 54,66% da média dos votos, superando Alberto Cowboy, que teve 43,12%, e Jordana, com 2,22%.
A berlinda foi formada após a Líder Samira indicar Jordana. A participante teve direito ao contragolpe e puxou Breno. Cowboy já estava no Paredão por causa da dinâmica do “Exilado”, quando foi indicado por Breno no sábado.
Marciele também chegou a ir para a berlinda após ser a mais votada pela casa, mas escapou na Prova Bate e Volta.
Ao deixar a casa pela porta de eliminação, Breno foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto, onde recebeu instruções do apresentador Tadeu Schmidt para observar os colegas e repensar estratégias.
Segundo Tadeu Schmidt, Breno e Juliano retornarão à casa do BBB 26 ainda nesta quarta-feira, 4, durante o programa ao vivo. "Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal", afirmou o apresentador.
Antes disso, os dois participantes permanecem no Quarto Secreto acompanhando tudo o que acontece na casa sem que os outros brothers saibam que estão sendo observados.
O BBB 26 vai ao ar diariamente na TV Globo após a novela Três Graças.
No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras ao vivo da casa e a conteúdos extras do reality.