BBB 26: plano secreto de Juliano Floss começa depois de Quarto Secreto

De volta à casa do Big Brother 2026, Juliano Floss começou a executar uma estratégia definida enquanto estava no Quarto Secreto. O plano havia sido combinado com Breno antes do retorno à convivência com os demais participantes.

Durante o período no cômodo reservado, os dois participantes discutiram uma tática para influenciar o jogo. A ideia era compartilhar informações falsas com outros brothers dentro da casa.

A estratégia passou a ser colocada em prática logo após o retorno de Juliano à casa mais vigiada do Brasil. O dançarino iniciou conversas com participantes para testar a reação às informações apresentadas.

O movimento faz parte das dinâmicas do reality, em que participantes podem usar estratégias de comunicação e alianças para alterar a percepção do jogo dentro da casa.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.