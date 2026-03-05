Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: plano secreto de Juliano Floss começa depois de Quarto Secreto

Durante o período no cômodo reservado, Breno e Juliano discutiram uma tática para influenciar o jogo

(Gshow/Reprodução)

(Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 09h37.

Última atualização em 5 de março de 2026 às 09h39.

De volta à casa do Big Brother 2026, Juliano Floss começou a executar uma estratégia definida enquanto estava no Quarto Secreto. O plano havia sido combinado com Breno antes do retorno à convivência com os demais participantes.

Durante o período no cômodo reservado, os dois participantes discutiram uma tática para influenciar o jogo. A ideia era compartilhar informações falsas com outros brothers dentro da casa.

A estratégia passou a ser colocada em prática logo após o retorno de Juliano à casa mais vigiada do Brasil. O dançarino iniciou conversas com participantes para testar a reação às informações apresentadas.

O movimento faz parte das dinâmicas do reality, em que participantes podem usar estratégias de comunicação e alianças para alterar a percepção do jogo dentro da casa.

Como foi o Paredão Falso?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

yt thumbnail

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Secreto. Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: reação de Cowboy ao voltar do Barrado no Baile surpreende

Fusão de Warner e Paramount pode unir mais de 200 milhões de assinantes

Final da 4ª temporada de 'Bridgerton’ coloca a série no topo da Netflix

BBB 26: veja momento que Breno e Juliano voltam do quarto secreto

Mais na Exame

Mercados

Dólar volta a subir com cautela em relação ao Irã e bolsas 'de lado'

Casual

DW! Semana de Design de São Paulo celebra 15 edições com o tema 'Legado Criativo'

Pop

BBB 26: reação de Cowboy ao voltar do Barrado no Baile surpreende

Future of Money

3 sinais de que o bitcoin pode chegar a US$ 80 mil em março