BBB 26: Milena aperta botão misterioso e ganha poder decisivo

Milena apertou o Botão Misterioso no Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 9, e ganhou um poder que pode influenciar diretamente a formação do próximo Paredão.

No momento da ação, a sister ainda não sabia qual seria a consequência. Após apertar o botão, ela recebeu uma pulseira laranja, entregue por um dummy, mas só depois foi informada sobre a vantagem no jogo.

O que o botão misterioso muda no BBB 26?

Milena terá a responsabilidade de decidir quem dará o Contragolpe. A escolha será entre o participante indicado pelo Líder e o mais votado pela casa.

A pessoa escolhida terá o direito de puxar outro brother para a berlinda, completando o Paredão Triplo da semana.

A decisão será tomada durante a formação do Paredão, prevista para este domingo, 12.

Semana turbo acelera dinâmica do reality

O programa segue em modo turbo. A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 9, enquanto a Prova do Anjo será realizada na sexta-feira, 10, com imunidade para o vencedor.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.