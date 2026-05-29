Duas vezes vice em Roland Garros: quem é Casper Ruud, o próximo adversário de João Fonseca?

O norueguês Casper Ruud, de 27 anos, será o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros. Atual 16º colocado do ranking mundial, o tenista europeu esteve próximo de alcançar o topo da classificação da ATP e chegou a depender de apenas uma vitória para assumir a liderança do circuito.

Ruud garantiu vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira, 29 ao derrotar o norte-americano Tommy Paul por 3 sets a 2, após sair em desvantagem na partida. Com o resultado, o norueguês avançou para enfrentar o brasileiro, que mais cedo eliminou Novak Djokovic em Paris.

O momento mais próximo de Ruud da liderança mundial ocorreu em 2022. Naquele ano, o tenista disputou a final do US Open contra o espanhol Carlos Alcaraz em uma partida que definiria o novo número 1 do mundo. O espanhol venceu o confronto e ficou com o título e a primeira colocação do ranking.

Mesmo com a derrota em Nova York, Ruud encerrou a campanha como vice-líder mundial e concluiu a temporada na terceira posição. Nos anos seguintes, permaneceu entre os principais nomes do circuito, mantendo presença constante entre os 20 melhores colocados da ATP.

Em 2026, o norueguês ainda não conquistou títulos. Até aqui, acumula 23 vitórias e 11 derrotas na temporada. Ao longo da carreira, soma 14 troféus de simples, com destaque para a conquista do Masters 1000 de Madri em 2025.

O saibro de Roland Garros também faz parte da trajetória de Ruud. O tenista chegou a duas finais consecutivas do Grand Slam francês. Em 2022, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal. No ano seguinte, ficou com o vice-campeonato após perder a decisão para Novak Djokovic.

A melhor campanha recente de Ruud em Paris ocorreu em 2024, quando alcançou as semifinais antes de ser eliminado pelo alemão Alexander Zverev.

Primeiro encontro entre Ruud e João Fonseca

O confronto entre Casper Ruud e João Fonseca está previsto para domingo, 31, em horário ainda não divulgado pela organização do torneio.

Apesar de integrarem o circuito profissional há alguns anos, os dois tenistas nunca se enfrentaram na chave principal de uma competição da ATP. O duelo em Roland Garros marcará o primeiro encontro oficial entre o brasileiro e o norueguês em nível principal.

Os próximos desafios de João Fonseca

Caso avance às quartas de final, João Fonseca poderá cruzar com o russo Andrey Rublev ou com o tcheco Jakub Mensik. O australiano Alex de Minaur, oitavo colocado do ranking mundial, foi eliminado por Mensik e deixou a competição nesta sexta-feira.

Uma eventual vaga nas semifinais pode colocar Fonseca diante do alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. O francês Quentin Halys, que enfrenta Zverev ainda nesta sexta-feira, também aparece como possível adversário. Outra possibilidade no caminho é o holandês Frenkie de Jong.

Do outro lado da chave, os potenciais adversários em uma eventual final incluem Juan Manuel Cerúndolo, Martin Landaluce, Matteo Berrettini, Francisco Comesana, Jaime Faria, Frances Tiafoe, Matteo Arnaldi, Raphael Collignon, Félix Auger-Aliassime, Brandon Nakashima, Moise Kouame, Alejandro Tabilo, Flavio Cobolli, Learner Tien, Francisco Cerúndolo e Zachary Svajda.