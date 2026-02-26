BBB 26: quem se classificou para a final da Prova do Líder?

BBB 26: Solange, Samira, Milena, Breno, Babu, Jonas e xx se classificaram para a final (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h44.
A sétima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, com os brothers se desafiando em um duelo que classificaria quem fizesse mais pontos.
A etapa final da Prova do Líder será exibida no programa ao vivo, nesta quinta-feira, após a novela Três Graças, na Rede Globo. Quem vencer será o novo líder da semana e poderá indicar um brother ao paredão, definir quem estará no VIP e na Xepa e outros benefícios.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.