Pop

BBB 26: quem se classificou para a final da Prova do Líder?

Fase classificatória levou sete brothers para a final da Prova do Líder, que será realizada durante o programa ao vivo nessa quinta-feira

BBB 26: Solange, Samira, Milena, Breno, Babu, Jonas e xx se classificaram para a final (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h44.

A sétima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, com os brothers se desafiando em um duelo que classificaria quem fizesse mais pontos.

Duelos

  • Ana Paula Renault x Solange Couto
  • Jordana x Samira
  • Gabriela x Milena
  • Breno x Marciele
  • Babu Santana x Alberto Cowboy
  • Juliano Floss x Jonas Sulzbach
  • Chaiany x Leandro Boneco

Quem se classificou?

  • Solange Couto, com 70 pontos, venceu Ana Paula, que fez apenas 60;
  • Samira, com 125 pontos, venceu Jordana, que fez apenas 115;
  • Milena, com 50 pontos, venceu Gabriela, que fez apenas 25 - após as duas terem empatado inicialmente com 60 pontos;
  • Breno, com 65 pontos, venceu Marciele, que fez apenas 55;
  • Babu, com 35 pontos, venceu Alberto Cowboy, que fez 15;
  • Jonas, com 110 pontos, venceu Juliano Floss, que fez 75;
  • Leandro, com 60 pontos, venceu Chaiany, que fez 50.

Etapa final

A etapa final da Prova do Líder será exibida no programa ao vivo, nesta quinta-feira, após a novela Três Graças, na Rede Globo. Quem vencer será o novo líder da semana e poderá indicar um brother ao paredão, definir quem estará no VIP e na Xepa e outros benefícios.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

