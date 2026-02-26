BBB 26: por que a Prova do Líder vai começar mais cedo?

O Big Brother Brasil 26 alterou o cronograma da sua principal prova da semana. Em vez de acontecer apenas no horário tradicional do programa noturno, a Prova do Líder será dividida em etapas e a primeira será durante a tarde dessa quinta-feira, 26.

Primeira etapa não será ao vivo

A produção do reality anunciou que a disputa pela liderança desta semana será dividida em duas fases. A primeira etapa deve ocorrer durante a tarde com transmissão ao vivo pelo Globoplay. Nessa fase classificatória, os participantes competem por vagas na parte final da prova.

Já a etapa decisiva será exibida ao vivo no programa da noite, que nesta quinta-feira vai ao ar logo após a novela Três Graças, por volta das 22h25, horário de Brasília. É nessa parte do programa que o vencedor da liderança será definido e receberá os privilégios da função.

Essa mudança de horário representa um ajuste no formato tradicional da Prova do Líder, que em edições anteriores era geralmente iniciada apenas durante o programa, à noite. Já é a segunda vez que a produção do BBB 26 opta por essa estratégia, já que a segunda Prova do Líder da edição, vencida por Babu Santana, também teve duas etapas.

Relembre quem já foi líder no BBB 26

Alberto Cowboy

Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada. Com um discurso focado em estratégia e sobrevivência no jogo, ele optou por indicar Milena para o Paredão, porque a sister disse que "veteranos já tiveram sua chance". Além disso, chamou para o VIP aliados como Jonas, Sarah e Babu.

Babu Santana

Já Babu Santana assumiu a liderança em um momento de maior tensão entre os participantes. Babu tentou equilibrar jogo e convivência, deixando claro que suas escolhas eram baseadas tanto em estratégia quanto em afinidade pessoal, por isso indicou Matheus para o paredão, se adiantando a uma escolha que possivelmente a casa iria fazer naquela semana. No seu VIP estavam participantes como Solange Couto, Juliano Floss e Edilson.

Maxiane

Maxiane foi a terceira líder do programa, vencendo um duelo contra seu grupo (Marcelo, Breno e Marciele) com quem a sister tinha se classificado para a final da prova. Em sua liderança, Maxiane deixou claro sua rivalidade com Ana Paula Renault e indicou a sister para o Paredão. Com a volta da veterana, a pernambucana usou sua última cartada e barrou Ana Paula da sua festa.



Jonas Sulzbach

Jonas venceu a quarta prova do Líder do programa, após vencer duas etapas da disputa e vencer Marciele no duelo final.

Em sua liderança, o brother levou para o VIP aliados como Sarah Andrade, Sol Vega, Alberto Cowboy e Gabriela.

Jonas Sulzbach de novo

Jonas venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Líder. Ele resistiu pro 23 horas junto com Gabriela e Jordana, mas levou a melhor em um jogo de aptidão que definiu o Líder no ao vivo.

Ele levou para o VIP: Alberto Cowboy, Gabriela, Jordana, Marciele e Edilson, mas, devido ao Bloco do Paredão, Edilson foi trocado com Ana Paula.

Com seis lideranças definidas até agora, o BBB 26 já mostra que a casa está dividida em dois lados. A próxima prova, que será disputada nesta quinta-feira, 26, vai redesenhar mais uma vez os rumos do jogo e colocar mais um brother no "cargo" mais alto do programa, com poder de mandar alguém direto para a berlinda e benefícios como estar no VIP e funções estratégicas disponíveis no Quarto do Líder.

Jonas Sulzbach pela terceira vez

Pela terceira semana consecutiva, Jonas é o Líder do BBB 26. Ele venceu a prova Amstel após disputar a semifinal com Alberto Cowboy, Breno e Milena. Em seu VIP, levou Cowboy, Gabriela, Maxiane e Jordana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.