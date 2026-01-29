Pop

BBB 26: quem atendeu o Big Fone?

Telefone tocou na noite dessa quinta-feira e Breno vetou Brigido de todas as provas da semana

BBB 26: Breno atendeu e teve que vetar um brother de três provas (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22h28.

O Big Fone tocou na casa mais vigiada do Brasil durante a edição ao vivo do BBB 26 e movimentou a semana dos participantes. Quem conseguiu atender ao telefone foi o Pipoca Breno.

Ao atender, ele ouviu a mensagem que anunciava que ele deveria escolher um brother ou sister para excluir das três principais provas da semana:

  • Prova do Líder: realizada ainda nesta quinta-feira
  • Prova do Anjo: prevista para o fim de semana
  • Prova Bate e Volta: se o vetado estiver emparedado

Breno decidiu vetar Brigido das três provas.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

