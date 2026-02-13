BBB 26: quem já deixou o programa até agora?

O Big Brother Brasil 26 já teve baixas significativas no elenco nas suas quatro primeiras semanas de exibição. Com paredões disputados e votação intensa do público, quatro participantes já deixaram oficialmente a casa mais vigiada do país.

Veja quais brothers já saíram nessa edição do BBB:

Aline Campos

A primeira eliminação da temporada foi a de Aline Campos, eliminada no Paredão de estreia.

Aline entrou no programa com expectativa alta, mas enfrentou um embate com Ana Paula Renault e acabou emparedado por Marcelo pelo Big Fone. Sua saída marcou o começo das disputas mais diretas dentro da casa.

Aline entrou no programa com expectativa alta, mas enfrentou um embate com Ana Paula Renault e acabou emparedado por Marcelo pelo Big Fone. Sua saída marcou o começo das disputas mais diretas dentro da casa.

Matheus

Na semana seguinte, foi a vez de Matheus deixar o BBB 26. Ele disputou o paredão após ser indicado por Babu Santana, com a justificativa de que as atitudes dele na casa não estavam agradando os brothers.

A eliminação de Matheus reforçou o clima de tensão entre os participantes e mudou o rumo das alianças no jogo. Com duas saídas confirmadas, o reality segue em ritmo intenso e com disputas cada vez mais claras pelo favoritismo do público.

Brigido

Na terceira semana de programa, Brigido deu adeus a competição após disputar um paredão contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Ele foi indicado pelo voto da casa e não teve direito a prova Bate e Volta.

A eliminação de Brigido chocou parte dos participantes, como Sarah, Sol Vega, Cowboy e Jonas, que apostavam na saída de Ana Paula.

Sarah

Na quarta semana, Sarah foi a primeira veterana eliminada, após enfrentar os também veteranos Babu Santana e Sol Vega. Ela foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe após a indicação do Líder Jonas. A sister foi eliminada com 69,13% dos votos.

Desistentes

Além dos eliminados, dois participantes saíram do Big Brother Brasil 26, mas não pelo voto popular. Pedro desistiu do programa após um episódio polêmico com Jordana e Henri Castelli foi eliminado pela produção após dois episódios de convulsão.



Expulsos

Dois participantes foram expulsos até agora do BBB 26: Paulo Augusto foi eliminado na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach na corrida pelo Big Fone e Sol Vega foi retirada do programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, depois de agredir Ana Paula Renault em uma briga na cozinha da casa. Ela foi expulsa do reality um dia após sobreviver ao Paredão contra Babu e Sarah, que resultou na eliminação da ex-BBB 21.

Quando será a próxima eliminação?

Se não houver nenhuma desistência ou expulsão, a próxima eliminação do Big Brother Brasil será na próxima terça-feira, 18 de fevereiro. Até lá, um novo Líder, novas estratégias, brigas e dinâmicas vão agitar a semana e desenhar uma nova berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.