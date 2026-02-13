Pop

BBB 26: quem ainda está na Prova do Líder? Julliano é eliminado depois de 12h

Até o momento, X participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória

Prova do Líder no BBB 26 (Gshow/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11h01.

A 5ª Prova do Líder de resistência completou mais de doze horas na manhã desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, X participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

XXX foi eliminado às XXhXX, após XX horas de prova.

Regras para fase final e desempate

Antes do encerramento do programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou a dinâmica prevista para quando restarem apenas três participantes na disputa.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

  1. Maxiane
  2. Samira
  3. Jonas
  4. Jordana
  5. Breno
  6. Marciele
  7. Marcelo
  8. Cowboy
  9. Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

