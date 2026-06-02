Rock in Rio 2026: pré-venda de ingressos começa hoje; veja preços e como comprar

A contagem regressiva para o Rock in Rio 2026 entra em uma nova fase nesta terça-feira, 2, com o início da Rock in Rio 2026 para a próxima edição do festival. O evento já confirmou atrações como Elton John, Foo Fighters, Stray Kids, Avenged Sevenfold, Maroon 5, Demi Lovato e Twenty One Pilots.

Nesta etapa, a compra é exclusiva para associados do Rock in Rio Club e clientes Itaú.

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. A programação reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos diferentes palcos do festival, que volta a ocupar a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, para mais uma edição.

Que horas começa a pré-venda de ingressos do Rock in Rio 2026?

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h desta terça-feira, 2, exclusivamente no site da Ticketmaster.

A pré-venda é destinada aos associados do Rock in Rio Club e aos clientes Itaú e ficará aberta até 8 de junho.

Quem pode comprar ingressos na pré-venda do Rock in Rio?

Nesta etapa, apenas associados do Rock in Rio Club e clientes Itaú têm acesso à compra antecipada dos ingressos.

A venda geral para o público será aberta em 8 de junho, às 12h.

Qual é o preço dos ingressos do Rock in Rio 2026?

Os ingressos custam R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 para meia-entrada.

Clientes Itaú têm direito ao valor de R$ 739,50. Segundo a organização, não haverá cobrança de taxa de serviço.

Quantos ingressos podem ser comprados por CPF?

Cada cliente poderá adquirir até quatro ingressos por dia de festival utilizando o mesmo CPF.

O limite é de uma meia-entrada para cada dia comprado.

Pessoas com deficiência poderão selecionar, além do próprio ingresso, uma meia-entrada adicional para acompanhante em cada dia adquirido.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

A edição de 2026 do festival será realizada nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Quando começa a venda geral de ingressos do Rock in Rio 2026?

A venda geral terá início em 8 de junho, às 12h, também pelo site da Ticketmaster.