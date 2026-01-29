Pop

BBB 26: quem está no VIP e quem está na Xepa da semana?

A nova Líder escolhe quem vai para o Vip e quem permanece na Xepa, mudando a dinâmica da casa

BBB 26: Decisão de Maxiane sobre Vip e Xepa revela prioridades (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23h45.

Última atualização em 29 de janeiro de 2026 às 23h51.

Maxiane que venceu a terceira Prova do Líder, definiu a divisão da casa no BBB 26, separando participantes entre o conforto do VIP — com mais comida e acesso ao Quarto do Líder  — e as restrições da Xepa, marcada por escassez de comida.

Veja quem está no VIP: 

  • Maxiane;
  • Breno;
  • Marcelo;
  • Marciane;
  • Samira;
  • Sarah;
  • Jordana;
  • Solange Couto.

Veja quem está na Xepa:

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

