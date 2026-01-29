BBB 26: quem está no VIP e quem está na Xepa da semana?

Maxiane que venceu a terceira Prova do Líder, definiu a divisão da casa no BBB 26, separando participantes entre o conforto do VIP — com mais comida e acesso ao Quarto do Líder — e as restrições da Xepa, marcada por escassez de comida.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.