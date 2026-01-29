BBB 26: quem está no VIP e quem está na Xepa da semana?

BBB 26: Decisão de Maxiane sobre Vip e Xepa revela prioridades (Gshow/Reprodução)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23h45.
Última atualização em 29 de janeiro de 2026 às 23h51.
Maxiane que venceu a terceira Prova do Líder, definiu a divisão da casa no BBB 26, separando participantes entre o conforto do VIP — com mais comida e acesso ao Quarto do Líder — e as restrições da Xepa, marcada por escassez de comida.
