Quem lidera a corrida pelo prêmio do BBB 26? Enquete mostra o favorito

Com a eliminação de Matheus no Big Brother Brasil 26, o jogo ganhou uma nova configuração de favoritismo entre os participantes. O gaúcho deixou a casa após ser o mais votado pelo público no segundo paredão com ampla rejeição (79,48% dos votos).

Quem é o favorito para vencer o BBB 26?

Em enquete feita nessa quarta-feira, 27, pelo site Votalhada, Ana Paula Renault aparece como a principal favorita a vencer o BBB 26, com 53,09% dos votos. Em segundo lugar, Alberto Cowboy recebeu 11,41% e Chaiany, logo atrás, com 11,29% dos votos.

A eliminação de Aline e Matheus, com quem Ana Paula teve embates, reforçou a popularidade da veterana. Mas, sabemos que ainda está cedo para definir quem levará os mais de R$ 5 milhões, afinal, os acontecimentos do reality podem fazer o favoritismo mudar de mãos.

Com semanas ainda pela frente e desafios tanto dentro quanto fora da casa, as enquetes continuam sendo um termômetro do público, mas a definição do campeão só será realmente conhecida no dia da final.

Trajetória de Ana Paula no BBB 26

A jornada de Ana Paula Renault como Veterana do Big Brother Brasil 26 vem chamando a atenção do público do reality. A mineira, ex-BBB 16, retornou a casa mais vigiada do Brasil após uma década e já coleciona embates nessa nova edição.

Aline Campos

A primeira briga de Ana Paula foi com Aline Campos, Camarote que chamou a sister para conversar sobre um comentário feito por ela há alguns anos. Embora Ana Paula tenha pedido desculpas, as duas não se resolveram completamente e brigaram mais vezes depois. O resultado? Aline foi a primeira eliminada do programa, em um paredão contra a própria Ana Paula.

Matheus

Já com Matheus, o segundo eliminado, a desavença começou quando o brother chamou Ana Paula de “patroa” de Milena, sua aliada no jogo. A troca de farpas se estendeu por vários momentos, inclusive no ao vivo, quando a participante chamou o gaúcho de “lixo” durante uma dinâmica.

A Veterana também acusou seus aliados de não defender Milena durante esses ataques e desfez o grupo que mantinha com Marcelo, Maxiane, Marciele e Breno.

As falas polêmicas do brother em relação a Milena e Ana Paula repercutiram fora da casa e o público decidiu eliminá-lo na última terça-feira, com direito a discurso de Tadeu Schmidt sobre "refletir sobre o que se diz".

Sol Vega

Além dos já eliminados, Ana Paula atualmente é rival de Sol Vega, Sarah Andrade, Jonas Sulzbach, Maxiane, Marcelo, Marciele e Brigido.

Com Sol, elas protagonizaram um dos momentos mais tensos da edição. Quando foi perguntada quem ela considerava “o mais inútil”, Ana Paula apontou a Veterana, justificando que, para ela, a atriz cria coisas desnecessárias dentro do jogo, o que a tornaria “inútil” na dinâmica.

Sol reagiu na hora, lembrando um atrito que tiveram na primeira semana e afirmando que Ana Paula tem medo de confrontá-la. A discussão continuou com Ana Paula afirmando que Sol deveria se conhecer melhor e reconhecer sua “insignificância” no jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.