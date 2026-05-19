AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%, no 2º turno

Lula x Flávio: vantagem do petista é de sete pontos
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 19 de maio de 2026 às 07h00.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 07h09.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19.
O levantamento foi realizado após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.
No cenário entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% do senador. A diferença é de 7,1 pontos percentuais.
Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Flávio aparecia numericamente à frente, com 47,8%, contra 47,5% de Lula. A diferença de 0,3 ponto percentual configurava empate técnico dentro da margem de erro.
Agora, Flávio recuou 6 pontos percentuais, enquanto Lula cresceu 1,4 ponto. Com isso, o cenário passou de empate técnico para vantagem numérica de Lula acima da margem de erro.
Nos demais cenários de segundo turno com Lula, o presidente também aparece à frente dos adversários testados.
Contra Jair Bolsonaro, Lula marca 48,5%, ante 43,4% do ex-presidente. Em abril, Lula tinha 48,0%, contra 46,8% de Bolsonaro.
Diante de Romeu Zema, o presidente soma 47,8%, contra 37,6% do governador de Minas Gerais. Na pesquisa anterior, o confronto era de empate técnico: Lula tinha 47,4% e Zema, 46,5%.
Contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 47,5%, ante 38,5% do governador de Goiás. Em abril, o petista registrava 46,8%, contra 42,2% de Caiado.
A maior vantagem de Lula aparece no cenário contra Renan Santos. O presidente tem 47,8%, contra 28,4% do pré-candidato do Missão. Nesse confronto, 23,8% dos entrevistados declaram voto branco, nulo ou não sabem.
Nos cenários sem a presença de Lula, nomes do campo governista aparecem numericamente à frente de Flávio Bolsonaro.
Fernando Haddad registra 46,7% das intenções de voto, contra 43% de Flávio. A diferença é de 3,7 pontos percentuais.
Na pesquisa de abril, o cenário era inverso: Flávio tinha 48,1%, contra 44,3% de Haddad.
Geraldo Alckmin também aparece numericamente à frente do senador. O vice-presidente tem 46,4%, contra 42,3% de Flávio, uma diferença de 4,1 pontos percentuais.
Em abril, Flávio registrava 47,5%, ante 45,9% de Alckmin.
A pesquisa também mediu em quem o eleitor confia mais para administrar diferentes áreas de governo, em um comparativo direto entre Lula e Flávio Bolsonaro.
Lula aparece à frente em 10 das 13 áreas testadas. As maiores vantagens do presidente estão em proteção do meio ambiente, com 50% contra 39% de Flávio; saúde, com 51% a 41%; e promoção da democracia, com 49% a 40%.
O petista também lidera em educação, política externa, pobreza e desigualdade social, geração de empregos, economia e inflação, infraestrutura e combate à corrupção.
Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente em criminalidade e tráfico de drogas, com 47% contra 46% de Lula, e em impostos e carga tributária, com 46% contra 45%.
Em equilíbrio fiscal e controle de gastos, os dois empatam numericamente, com 45% para cada um.
A pesquisa foi realizada com 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.
A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.
Lula x Flávio
Diferença: Lula +7,1 p.p.
Lula x Jair Bolsonaro
Diferença: Lula +5,1 p.p.
Lula x Zema
Diferença: Lula +10,2 p.p.
Lula x Caiado
Lula x Renan
Diferença: Lula +19,4 p.p.
Haddad x Flávio
Diferença: Fernando Haddad +3,7 p.p.
Alckmin x Flávio
Diferença: Geraldo Alckmin +4,1 p.p.