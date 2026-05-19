AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 19.

O levantamento foi realizado após a revelação dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

No cenário entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% do senador. A diferença é de 7,1 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Flávio aparecia numericamente à frente, com 47,8%, contra 47,5% de Lula. A diferença de 0,3 ponto percentual configurava empate técnico dentro da margem de erro.

Agora, Flávio recuou 6 pontos percentuais, enquanto Lula cresceu 1,4 ponto. Com isso, o cenário passou de empate técnico para vantagem numérica de Lula acima da margem de erro.

Nos demais cenários de segundo turno com Lula, o presidente também aparece à frente dos adversários testados.

Contra Jair Bolsonaro, Lula marca 48,5%, ante 43,4% do ex-presidente. Em abril, Lula tinha 48,0%, contra 46,8% de Bolsonaro.

Diante de Romeu Zema, o presidente soma 47,8%, contra 37,6% do governador de Minas Gerais. Na pesquisa anterior, o confronto era de empate técnico: Lula tinha 47,4% e Zema, 46,5%.

Contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com 47,5%, ante 38,5% do governador de Goiás. Em abril, o petista registrava 46,8%, contra 42,2% de Caiado.

A maior vantagem de Lula aparece no cenário contra Renan Santos. O presidente tem 47,8%, contra 28,4% do pré-candidato do Missão. Nesse confronto, 23,8% dos entrevistados declaram voto branco, nulo ou não sabem.

Sem Lula, Haddad e Alckmin aparecem à frente de Flávio

Nos cenários sem a presença de Lula, nomes do campo governista aparecem numericamente à frente de Flávio Bolsonaro.

Fernando Haddad registra 46,7% das intenções de voto, contra 43% de Flávio. A diferença é de 3,7 pontos percentuais.

Na pesquisa de abril, o cenário era inverso: Flávio tinha 48,1%, contra 44,3% de Haddad.

Geraldo Alckmin também aparece numericamente à frente do senador. O vice-presidente tem 46,4%, contra 42,3% de Flávio, uma diferença de 4,1 pontos percentuais.

Em abril, Flávio registrava 47,5%, ante 45,9% de Alckmin.

Lula lidera em saúde, educação e meio ambiente; Flávio vai melhor em segurança e impostos

A pesquisa também mediu em quem o eleitor confia mais para administrar diferentes áreas de governo, em um comparativo direto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Lula aparece à frente em 10 das 13 áreas testadas. As maiores vantagens do presidente estão em proteção do meio ambiente, com 50% contra 39% de Flávio; saúde, com 51% a 41%; e promoção da democracia, com 49% a 40%.

O petista também lidera em educação, política externa, pobreza e desigualdade social, geração de empregos, economia e inflação, infraestrutura e combate à corrupção.

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente em criminalidade e tráfico de drogas, com 47% contra 46% de Lula, e em impostos e carga tributária, com 46% contra 45%.

Em equilíbrio fiscal e controle de gastos, os dois empatam numericamente, com 45% para cada um.

A pesquisa foi realizada com 5.032 brasileiros adultos entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

Cenários 2º turno AtlasIntel maio de 2026

Lula x Flávio

Lula: 48,9%

Branco/Nulo/Não sei: 9,3%

Flávio Bolsonaro: 41,8%

Diferença: Lula +7,1 p.p.

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 48,5%

Branco/Nulo/Não sei: 8,1%

Jair Bolsonaro: 43,4%

Diferença: Lula +5,1 p.p.

Lula x Zema

Lula: 47,8%

Branco/Nulo/Não sei: 14,6%

Romeu Zema: 37,6%

Diferença: Lula +10,2 p.p.

Lula x Caiado

Lula: 47,5%

Branco/Nulo/Não sei: 14%

Ronaldo Caiado: 38,5%

Diferença: Lula +9 p.p.

Lula x Renan

Lula: 47,8%

Branco/Nulo/Não sei: 23,8%

Renan Santos: 28,4%

Diferença: Lula +19,4 p.p.

Haddad x Flávio

Fernando Haddad: 46,7%

Branco/Nulo/Não sei: 10,3%

Flávio Bolsonaro: 43%

Diferença: Fernando Haddad +3,7 p.p.

Alckmin x Flávio

Geraldo Alckmin: 46,4%

Branco/Nulo/Não sei: 11,3%

Flávio Bolsonaro: 42,3%

Diferença: Geraldo Alckmin +4,1 p.p.