Instituto capacita ONGs a captar recursos via leis de incentivo

O Instituto Rumo abriu inscrições para a segunda edição do Programa Incentivar. A iniciativa foi criada para impulsionar organizações sociais, gestores públicos e empresas na construção de projetos socioambientais estruturados, financiáveis e capazes de gerar valor compartilhado nos territórios onde a Rumo está presente.

O Programa surge para solucionar desafios identificados nesses territórios, como a dificuldade das organizações da sociedade civil (OSCs) em investir no próprio fortalecimento institucional e na estruturação de projetos.

Ele também mitigar limitações técnicas do poder público na gestão de instrumentos de financiamentos e a conversão em impacto social, somadas à atuação pouco articulada entre as empresas e as agendas regionais.

O Incentivar mira transformar este cenário por meio de uma trilha completa de formações, mentorias especializadas e oportunidades concretas de captação de recursos.

“A nossa meta é fortalecer quem está no território e conhece profundamente seus desafios. O programa prepara os agentes locais para acessar recursos, estruturar projetos e trabalhar de forma colaborativa, criando condições reais para transformar sonhos em realidade”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

Formações gratuitas, conteúdo prático e acesso a editais exclusivos

O Programa reúne formações on-line (síncronas e assíncronas), atividades práticas, mentorias, um portal exclusivo de captação de recursos e encontros presenciais em Cuiabá (MT) e Santos (SP).

Ao final da jornada, participantes com projetos credenciados nas leis de incentivo — como Rouanet, Esporte, PRONAS/PRONON, FUMCAD, Fundo do Idoso e Lei da Reciclagem — poderão concorrer a editais exclusivos do Programa.

Para OSCs e coletivos, o Incentivar oferece:

Formação para elaboração de projetos de impacto usando Inteligência Artificial.

Trilha estratégica de captação de recursos

Formação para credenciamento em leis de incentivo

Mentorias com especialistas

Encontros presenciais e processo seletivo de projetos incentivados

Para o poder público, o Programa oferece:

Formação sobre leis federais de incentivo

Trilha exclusiva para Conselhos e Fundos

Capacitação para estruturar e gerir projetos com recursos incentivados

Encontros presenciais e processo seletivo de projetos incentivados

Para empresas, o Incentivar promove:

Formação sobre Investimento Social Privado

Ferramentas para atuação social estratégica

Orientações sobre leis de incentivo

Conexão com organizações e agendas locais

Articulações entre atores territoriais

Territórios prioritários

O Programa é destinado aos 527 municípios de atuação da Rumo, com editais exclusivos voltados prioritariamente para 15 cidades, sendo: