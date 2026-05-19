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Instituto capacita ONGs a captar recursos via leis de incentivo

Programa Incentivar chega à segunda edição visando democratizar o acesso aos recursos incentivados federais, estaduais e municipais 

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Publicado em 19 de maio de 2026 às 07h00.

O Instituto Rumo abriu inscrições para a segunda edição do Programa Incentivar. A iniciativa foi criada para impulsionar organizações sociais, gestores públicos e empresas na construção de projetos socioambientais estruturados, financiáveis e capazes de gerar valor compartilhado nos territórios onde a Rumo está presente.

O Programa surge para solucionar desafios identificados nesses territórios, como a dificuldade das organizações da sociedade civil (OSCs) em investir no próprio fortalecimento institucional e na estruturação de projetos. 

Ele também mitigar limitações técnicas do poder público na gestão de instrumentos de financiamentos e a conversão em impacto social, somadas à atuação pouco articulada entre as empresas e as agendas regionais. 

O Incentivar mira transformar este cenário por meio de uma trilha completa de formações, mentorias especializadas e oportunidades concretas de captação de recursos.

“A nossa meta é fortalecer quem está no território e conhece profundamente seus desafios. O programa prepara os agentes locais para acessar recursos, estruturar projetos e trabalhar de forma colaborativa, criando condições reais para transformar sonhos em realidade”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.  

Formações gratuitas, conteúdo prático e acesso a editais exclusivos

O Programa reúne formações on-line (síncronas e assíncronas), atividades práticas, mentorias, um portal exclusivo de captação de recursos e encontros presenciais em Cuiabá (MT) e Santos (SP).

Ao final da jornada, participantes com projetos credenciados nas leis de incentivo — como Rouanet, Esporte, PRONAS/PRONON, FUMCAD, Fundo do Idoso e Lei da Reciclagem — poderão concorrer a editais exclusivos do Programa.

Para OSCs e coletivos, o Incentivar oferece:

  • Formação para elaboração de projetos de impacto usando Inteligência Artificial.
  • Trilha estratégica de captação de recursos
  • Formação para credenciamento em leis de incentivo
  • Mentorias com especialistas
  • Encontros presenciais e processo seletivo de projetos incentivados

Para o poder público, o Programa oferece:

  • Formação sobre leis federais de incentivo
  • Trilha exclusiva para Conselhos e Fundos
  • Capacitação para estruturar e gerir projetos com recursos incentivados
  • Encontros presenciais e processo seletivo de projetos incentivados

Para empresas, o Incentivar promove:

  • Formação sobre Investimento Social Privado
  • Ferramentas para atuação social estratégica
  • Orientações sobre leis de incentivo
  • Conexão com organizações e agendas locais
  • Articulações entre atores territoriais

Territórios prioritários

O Programa é destinado aos 527 municípios de atuação da Rumo, com editais exclusivos voltados prioritariamente para 15 cidades, sendo:

  • Mato Grosso: Cuiabá, Dom Aquino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Jaciara, Juscimeira, Campo Verde, Planalto da Serra e Primavera do Leste.
  • Baixada Santista (SP): Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande.
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