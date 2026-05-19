'Sinto muito': Ancelotti diz que escolha de goleiro foi pensada em experiência

Hugo Souza: goleiro do Corinthians ficou de fora da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h40.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a convocação do goleiro Weverton para a Copa do Mundo de 2026 foi uma escolha baseada na experiência, e reconheceu que a decisão deixou de fora o goleiro Hugo Souza, que vinha sendo observado pela comissão técnica.
A lista de 26 convocados foi anunciada em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Weverton, de 38 anos, atualmente no Grêmio e com passagem marcante pelo Palmeira.
Weverton integrou o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, mas vinha sendo preterido em convocações recentes em relação a nomes como Bento, do Al Nassr, além de Hugo Souza, do Corinthians.
Além deles, também fazem parte do grupo os titulares frequentes Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe.
“Este ano testamos três goleiros, Bento, Hugo Souza e John, mas pensamos que para essa competição precisamos de jogadores experientes, como Weverton”, explicou Ancelotti."Sinto muito que outros não estão aqui, como Bento e Hugo Souza. É uma tristeza isso, mas eles são jovens e terão a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo", afirmou.
A ausência de Hugo Souza foi uma das principais mudanças na lista final da seleção. O goleiro do Corinthians vinha sendo monitorado pela comissão técnica ao longo do ciclo e participou de amistosos pela seleção, mas acabou não sendo incluído entre os 26 nomes convocados.
Segundo Ancelotti, a decisão levou em conta o perfil da competição e a necessidade de atletas com maior experiência internacional.
A experiência foi outro fator citado pelo treinador na escolha de Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols marcados em jogos reconhecidos pela Fifa. Pelé é o segundo da lista, com 77 jogos.