Esporte

'Sinto muito': Ancelotti diz que escolha de goleiro foi pensada em experiência

Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al Nassr, ficaram de fora da convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Hugo Souza: goleiro do Corinthians ficou de fora da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Hugo Souza: goleiro do Corinthians ficou de fora da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h40.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a convocação do goleiro Weverton para a Copa do Mundo de 2026 foi uma escolha baseada na experiência, e reconheceu que a decisão deixou de fora o goleiro Hugo Souza, que vinha sendo observado pela comissão técnica.

A lista de 26 convocados foi anunciada em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Weverton, de 38 anos, atualmente no Grêmio e com passagem marcante pelo Palmeira.

Weverton integrou o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, mas vinha sendo preterido em convocações recentes em relação a nomes como Bento, do Al Nassr, além de Hugo Souza, do Corinthians.

Além deles, também fazem parte do grupo os titulares frequentes Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe.

“Este ano testamos três goleiros, Bento, Hugo Souza e John, mas pensamos que para essa competição precisamos de jogadores experientes, como Weverton”, explicou Ancelotti.

"Sinto muito que outros não estão aqui, como Bento e Hugo Souza. É uma tristeza isso, mas eles são jovens e terão a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo", afirmou.

Hugo Souza fica fora e Ancelotti admite decisão difícil

A ausência de Hugo Souza foi uma das principais mudanças na lista final da seleção. O goleiro do Corinthians vinha sendo monitorado pela comissão técnica ao longo do ciclo e participou de amistosos pela seleção, mas acabou não sendo incluído entre os 26 nomes convocados.

Segundo Ancelotti, a decisão levou em conta o perfil da competição e a necessidade de atletas com maior experiência internacional.

A experiência foi outro fator citado pelo treinador na escolha de Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols marcados em jogos reconhecidos pela Fifa. Pelé é o segundo da lista, com 77 jogos.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Veja o calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Fluminense x Bolívar: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

São Paulo x Millonarios: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Copa do Mundo 2026: quando começam os jogos do Brasil; veja a programação

Mais na Exame

Ciência

Por que 90% das pessoas são destras? Estudo explica evolução humana

Esporte

Veja o calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Inteligência Artificial

Google vai vender chips próprios de IA em nova joint venture com Blackstone

Pop

Shakira vence disputa fiscal na Espanha e receberá 55 milhões de euros de volta