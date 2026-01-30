Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa

Edição dessa sexta-feira, 30, vai ter festa com tema 'samba' e participação de Diogo Nogueira e Arlindinho

BBB 26: festa da semana vai ter clima de roda de samba e convidados especiais (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

BBB 26: festa da semana vai ter clima de roda de samba e convidados especiais (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira, 30, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muita roda de samba e pagode com a presença especial de Diogo Nogueira, que volta ao reality para animar os brothers e sisters, e com a participação de Arlindinho, que trará ao palco sucessos ligados ao repertório de seu pai, Arlindo Cruz. A lista de músicas inclui clássicos como “Clareou”, “Festa na Sapucaí”, “Meu Lugar” e “Pé Na Areia”, e a cenografia do evento foi pensada para remeter à boemia carioca.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

