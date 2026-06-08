Bússola

Um conteúdo Bússola

Opinião: IA e conectividade estão revolucionando o agronegócio

Como o uso de IA nas máquinas otimiza a produtividade e supera os gargalos estruturais no campo brasileiro

O avanço da inteligência artificial e conectividade impulsiona a produtividade no agro (Valtra/Divulgação)

O avanço da inteligência artificial e conectividade impulsiona a produtividade no agro (Valtra/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15h00.

Por Elizeu dos Santos*

Imagine a rotina de Carlos, um produtor rural que tem uma janela de plantio apertada antes da chegada das chuvas.

Há alguns anos, ele terminaria o seu dia exausto: passaria horas segurando o volante com firmeza para tentar manter a linha reta, calculando de forma complexa a aplicação de fertilizantes e torcendo para não sobrepor sementes nas manobras de cabeceira.

O resultado do seu dia de trabalho só seria realmente conhecido semanas depois, quando a lavoura começasse a emergir.

Hoje, a história é bem diferente. As tecnologias presentes nas máquinas agrícolas possibilitam que o produtor tenha uma lavoura cada vez mais produtiva.

As máquinas atualmente conseguem até assumir o direcionamento, fazer as manobras no final da linha, ajustar a quantidade exata de insumos para cada metro quadrado e enviar, em tempo real, todos os dados da operação direto para o celular do produtor.

A redefinição do papel do produtor

A inteligência artificial (IA) e a conectividade deixaram de ser promessas distantes para se tornarem a realidade do dia a dia no campo.

Essa é uma revolução que está redefinindo o papel do agricultor, que passa a ser mais do que um executor, e se torna um verdadeiro gestor de inteligência.

No entanto, essa revolução esbarra em um gargalo estrutural que o Brasil precisa encarar de frente. Dados recentes da ConectarAGRO indicam que mais de 33% da área produtiva brasileira já conta com cobertura 4G ou 5G.

Apesar de ser um avanço importante para o setor, ainda se trata de uma área pequena comparada ao vasto território nacional dedicado ao agronegócio.

Inovação além do sinal de internet

A necessidade de investimentos para suprir essa lacuna da conectividade é indiscutível. No entanto, no cenário em que vivemos, vemos que a inovação precisa ser ainda mais resiliente.

A inteligência da máquina deve ser superior às limitações do sinal de internet. Tecnologias que permitem transformar o trator em um hub de dados capaz de armazenar informações offline e descarregá-las na nuvem ao primeiro sinal de rede, garantem que o planejamento não pare.

A aplicação da IA nos maquinários também pode elevar a rentabilidade ao aplicar os preceitos da agricultura regenerativa.

Na etapa de pulverização, por exemplo, já é utilizado o imageamento em tempo real, onde as máquinas identificam as plantas indesejadas e aplicam os defensivos de forma precisa e localizada, evitando desperdícios significativos e diminuindo o impacto ambiental.

Essa e diversas outras tecnologias do mercado fazem com que a máquina “converse” com o terreno, reduzindo o estresse do operador, a compactação do solo e proporcionando ganhos reais no rendimento de insumos e combustível.

O futuro da agricultura

A adoção de inteligência e conectividade não é mais uma opção de conveniência para grandes grupos econômicos, é o caminho para a sustentabilidade financeira.

Com eficiência e inovação caminhando juntas, podemos comprovar que o maquinário atual está preparado para os desafios da agricultura do futuro e novas soluções de conectividade estão sendo desenvolvidas tanto por empresas como por governos de forma global.

Agora, cabe a nós, como setor e como nação, garantir que a infraestrutura esteja à altura do talento e da tecnologia do nosso campo.

*Elizeu dos Santos é especialista em agronegócio e gerente de Marketing de Produto da Valtra e Fendt.

Acompanhe tudo sobre:AgronegócioInteligência artificial

Mais de Bússola

Por que bilhões em segurança digital não freiam os ciberataques?

5 estratégias de última hora para lucrar durante a Copa

O que é o 'say-do gap' e por que ele desafia o varejo?

Mais de 150 vagas para estágio e jovem aprendiz

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Por que bilhões em segurança digital não freiam os ciberataques?

EXAME Agro

Alckmin diz que governo atuará para reverter restrições da UE às carnes brasileiras

Pop

Copa do Mundo 2026: quem vai cantar na cerimônia de abertura?

Ciência

'Rinoplastia de Roacutan': o remédio para acne pode alterar o formato do nariz?