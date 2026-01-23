BBB 26: Jonas vence a 'Prova do Anjo' pela 2ª vez

BBB 26: Jonas vence a Prova do Anjo e coloca Chaiany no Monstro (Manoella Mello / Globo)
Freelancer
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19h01.
A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada nesta sexta com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.
Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.
Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.
As duplas formadas foram:
A Prova do Anjo foi em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestiram coletes com cores diferentes e cada jogador apertou o botão correspondente à cor do colete para somar pontos.
A dupla vencedora foi Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, que foram para a fase final.
Sarah e Jonas se enfrentaram num duelo para decidir quem levaria o título de Anjo da semana. No gramado, eles escolheram bags sortidas com mensagens positivas e negativas. Quem escolhesse duas bags com mensagens positivas seria o novo Anjo da Semana, que foi vencido por Jonas Sulzbach.
Chaiany foi escolhida por Jonas Sulzbach, o vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o Castigo do Monstro Enrolação. A dinâmica obriga a participante a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
NoGloboplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.