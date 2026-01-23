Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Jonas vence a 'Prova do Anjo' pela 2ª vez

Jonas leva o Anjo da semana pela segunda vez após superar os rivais em disputa estratégica

BBB 26: Jonas vence a Prova do Anjo e coloca Chaiany no Monstro (Manoella Mello / Globo)

BBB 26: Jonas vence a Prova do Anjo e coloca Chaiany no Monstro (Manoella Mello / Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19h01.

A Prova do Anjo do BBB 26 foi realizada nesta sexta com os participantes divididos em duplas. Essa foi a forma escolhida pela produção para testar a habilidade e a cooperação entre os confinados na disputa pela imunidade desta semana.

Antes do início da dinâmica, o apresentador explicou as regras e avisou que a prova teria duas fases. Na primeira etapa, as duplas precisavam somar pontos corretamente e a melhor colocada avançaria para a fase final.

Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.

As duplas formadas foram:

  • Samira & Leandro
  • Marcelo e Maxiane
  • Milena e Ana Paula Renault
  • Paulo Augusto e Matheus
  • Edilson e Juliano Floss
  • Jordana e Sol Vega
  • Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
  • Brigido e Alberto Cowboy
  • Marciele e Breno
  • Chaiany e Gabriela

Etapa inicial

A Prova do Anjo foi em duas fases. Na primeira fase, as duplas vestiram coletes com cores diferentes e cada jogador apertou o botão correspondente à cor do colete para somar pontos.

A dupla vencedora foi Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, que foram para a fase final.

Segunda etapa

Sarah e Jonas se enfrentaram num duelo para decidir quem levaria o título de Anjo da semana. No gramado, eles escolheram bags sortidas com mensagens positivas e negativas. Quem escolhesse duas bags com mensagens positivas seria o novo Anjo da Semana, que foi vencido por Jonas Sulzbach

Participaram da prova todos os confinados, exceto o Líder da semana e a sorteada que ficou de fora - no caso, Solange Gomes. A divisão em duplas envolveu nove pares de participantes.

Castigo do Monstro

Chaiany foi escolhida por Jonas Sulzbach, o vencedor da Prova do Anjo, para cumprir o Castigo do Monstro Enrolação. A dinâmica obriga a participante a enrolar linhas em novelos conforme a música do Monstro tocar, organizando-as por cores e respeitando um tempo limite. Caso não conclua a tarefa no tempo estipulado, ela deve permanecer no espaço reservado até a rodada seguinte ser concluída, tornando a consequência um desafio físico e mental dentro da casa.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

NoGloboplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: Quem é o 'Anjo' da Semana? Veja como foi a prova

Fim da 'Mira do Líder' no BBB 26? Fãs comemoram

Aniversário de São Paulo: veja o que abre e fecha na cidade no feriado

Tia Milena, Boneco, Samy: os apelidos dos participantes do BBB 26

Mais na Exame

Brasil

Tarcísio veta obrigatoriedade de cardápio físico em restaurantes de SP

Mercados

Ibovespa bate novos recordes e tem melhor semana em quase seis anos

Pop

BBB 26: Quem é o 'Anjo' da Semana? Veja como foi a prova

Carreira

Vai trabalhar no Carnaval? Saiba quais são seus direitos