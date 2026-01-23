Pop

BBB26: entenda como será a Prova do Anjo desta semana

Autoimune, vencedor da disputa ainda poderá escolher entre assistir a um vídeo da família ou conceder uma imunidade extra na formação do próximo Paredão

(Montagem/Canva/Exame)

Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h22.

A segunda Prova do Anjo do BBB 26, que acontece nesta sexta-feira, 23, promete impacto direto na formação do próximo Paredão.

Desta vez, a dinâmica será autoimune, garantindo ao vencedor proteção contra os votos da casa no domingo, 25. Além de escapar da berlinda, quem conquistar o colar do Anjo assegura mais uma semana na disputa pelo prêmio do reality.

Como vai funcionar a Prova do Anjo?

A dinâmica, no entanto, vai além da autoimunidade.

Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 22, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o Anjo da semana terá uma escolha estratégica: assistir a um vídeo enviado pela família ou conceder uma imunidade extra a outro participante.

“No domingo, durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana vai poder escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém”, explicou Tadeu ao público.

Como vai ser formado o Paredão desta semana?

Essa decisão pode alterar significativamente a configuração do Paredão, que será triplo.

Segundo o apresentador, a formação funcionará da seguinte forma: “À noite, temos a formação de um Paredão triplo, que vai ser assim: Anjo autoimune e, dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele; um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa; e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa”.

Para completar o cenário de tensão, a semana não contará com a tradicional Prova Bate e Volta, o que elimina qualquer chance de escapar do Paredão após a votação.

Essa informação, considerada privilegiada, foi revelada a Maxiane durante a dinâmica do Ganha-Ganha, nesta terça-feira, 20, e posteriormente compartilhada com seus aliados.

Com menos possibilidades de reversão, a Prova do Anjo desta semana ganha ainda mais peso estratégico dentro do jogo.

