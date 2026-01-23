Pop

BBB26: como vai funcionar a dinâmica da caixa surpresa?

Atividade vai colocar um dos brothers direto no paredão; entenda

Tadeu Schmidt: apresentador explicou ontem nova dinâmica do programa (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12h17.

O BBB 26 promete agitar a formação do paredão desta semana com uma nova mecânica. Tadeu Schmidt anunciou na edição da última quinta-feira, 22, que o programa ao vivo desta sexta-feira, 23, terá uma dinâmica de caixa-surpresa que vai alterar diretamente a votação.

Como funciona a dinâmica da caixa-surpresa?

A dinâmica envolve quatro caixas, cada uma com uma consequência diferente para os participantes. Uma delas vai emparedar alguém de forma direta, sem passar pela votação.

Outra caixa tira o direito de voto de um brother. A terceira dá poder de voto dobrado a um participante, que poderá votar com peso dois. E a última permite que alguém vete o voto de outro jogador no paredão.

Prova do anjo

Antes do ao vivo, acontece a prova do anjo na tarde desta sexta. O vencedor fica imune ao paredão e ainda pode escolher entre receber um vídeo da família ou imunizar outro participante da casa.

Com a dinâmica das caixas e as provas definidas, o paredão da semana será formado por três pessoas: a indicação do líder Babu Santana, que venceu a prova na quinta-feira, o emparedado pela caixa-surpresa e o participante mais votado pela casa.

Que horas começa o BBB hoje?

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira deve começar por volta das 22h25.

