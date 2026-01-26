Quem vai sair no 2º Paredão? Enquentes apontam saída unânime no BBB 26

O segundo Paredão do BBB 26 será decidido na noite desta terça-feira, 27, durante a exibição ao vivo do reality show na TV Globo.

Na berlinda estão Matheus, Leandro e Brígido, que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O resultado oficial só será conhecido após o encerramento da votação no gshow.

A formação do Paredão foi marcada por uma semana agitada, sem Prova Bate e Volta.

A dinâmica das Caixas-Surpresa teve papel central: Alberto Cowboy e Brígido precisaram indicar, em consenso, um participante e escolheram Leandro.

Já o Líder da semana, Babu Santana, colocou Matheus diretamente na berlinda, justificando a decisão como uma estratégia de jogo. Brígido completou o trio após a votação no Confessionário.

Até a decisão desta terça-feira, o público acompanha de perto as enquetes não oficiais, que ajudam a medir a tendência de rejeição.

Matheus provavelmente será o eliminado

Nas principais pesquisas, Matheus aparece como o mais votado para deixar o programa, enquanto Leandro e Brígido surgem atrás, com percentuais menores.

Em praticamente todas as enquetes consultadas, Matheus lidera com folga as intenções de voto para eliminação.

O segundo lugar varia conforme a pesquisa, mas Leandro costuma aparecer à frente de Brígido, indicando um cenário relativamente consistente entre os levantamentos.

Confira abaixo os resultados de algumas das principais enquetes sobre este Paredão.

Enquete Extra

Na enquete do portal Extra, Matheus aparece como o mais rejeitado pelo público:

Matheus: 53,06%

Leandro: 28,04%

Brígido: 18,9%

Pesquisa Splash UOL

Com 119.724 votos computados até o momento, a enquete do UOL Splash também aponta Matheus como provável eliminado:

Matheus: 51,72%

Leandro: 39,48%

Brígido: 8,81%

Votalhada

Na enquete do Votalhada, que soma 3.341 votos, a rejeição de Matheus é ainda maior:

Matheus: 64,8% (2.165 votos)

Leandro: 22,66% (757 votos)

Brígido: 12,54% (419 votos)

Justificativa do Líder

O Líder Babu Santana justificou a indicação de Matheus afirmando que observou uma tendência da casa e tomou a decisão como estratégia de jogo. Segundo ele, havia duas opções em mente, mas o movimento dos demais participantes pesou na escolha final.

Votos da casa

Na votação do Confessionário, com os vetos aplicados por Sarah Andrade e pelas consequências das Caixas-Surpresa, os votos foram distribuídos da seguinte forma:

Leandro votou em Brígido;

Juliano Floss votou em Brígido;

Chaiany votou em Brígido;

Alberto Cowboy votou em Chaiany;

Samira votou em Gabriela;

Breno votou em Brígido;

Jordana votou em Sol Vega;

Brígido votou em Chaiany;

Maxiane votou em Gabriela;

Paulo Augusto votou em Sol Vega;

Marciele votou em Gabriela;

Marcelo votou em Brígido;

Sol Vega votou em Chaiany;

Matheus votou em Ana Paula Renault;

Gabriela votou em Juliano Floss;

Edilson votou em Sol Vega;

Milena votou em Brígido;

Solange Couto votou em Milena;

Sarah Andrade votou em Chaiany.

Apesar das tendências apontadas pelas pesquisas, a eliminação só será confirmada com o resultado da votação oficial. O público pode votar exclusivamente pelo gshow, utilizando uma Conta Globo. O sistema segue o modelo misto, que combina o voto único, validado por CPF, e o voto da torcida, com peso diferente na média final.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.