BBB 26: que horas o Big Fone toca hoje?

Ligação ocorrerá antes da Prova do Líder e dará poder de veto em três provas da semana

Big fone: telefone toca nesta quinta-feira, 29 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h57.

O Big Fone tocará ao vivo nesta quinta-feira, 29, no BBB 26, segundo anúncio feito por Tadeu Schmidt. A chamada acontecerá durante o programa, antes da Prova do Líder, e será decisiva para o andamento da semana.

Quem atender ao telefone vetará um participante das três principais provas: Líder, Anjo e, caso o vetado vá ao paredão, também da Bate e Volta.

A dinâmica inclui uma votação aberta no site Gshow para o público escolher qual dos três aparelhos será ativado:

  • Prateado — perto da academia
  • Azul — ao lado da piscina
  • Dourado — entre a sala e a cozinha

Que horas o Big Fone vai tocar?

O Big Fone deve tocar durante a transmissão ao vivo da Globo, que começa às 22h25 (horário de Brasília). A ligação está programada para ocorrer antes da Prova do Líder, logo nos primeiros blocos do programa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

