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BBB 26: quem a líder Samira vai indicar ao Paredão?

Sister tem duas opções claras de voto para a próxima formação de paredão

BBB 26: Samira não vai indicar Juliano (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Samira não vai indicar Juliano (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de abril de 2026 às 15h10.

A liderança de Samira no Big Brother Brasil 26 já começou movimentando o jogo e indicando os rumos do próximo Paredão. Em conversas com as aliadas no Quarto do Líder, a sister deixou claro quem pretende colocar diretamente na berlinda.

Juliano não será indicado

A líder tranquilizou Ana Paula e Milena em relação a Juliano, brother com quem Samira teve duas brigas nos últimos dias. A sister revelou que não vai indicá-lo direito ao Paredão, apesar das desavenças.

"Sabe que eu não boto ele no paredão, né, gente? Sabe que eu sou durona, mas eu não faria isso", confessou.

Leque de opções

O principal alvo de Samira é Leandro Boneco. Apesar disso, a líder já trabalha com cenários alternativos, como a indicação de Marciele.

Como foi a prova?

A Prova Geely teve início com uma dinâmica de sorte. Cada participante escolhia um dos carros e um dos compartimentos em um tótem. Em cada compartimento havia uma mensagem, que poderia ser positiva ou negativa. Se positiva, o participante tinha que ir até a bicicleta e pedalar a porcentagem descrita no cartão. Se negativa, o brother perdia a vez. Vencia quem pedalasse até chegar ao 100% de bateria, ou 6 pontos.

A vencedora da prova foi Samira, que além da liderança, também ganhou um carro elétrico 0 km.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Samira
  • Ana Paula
  • Milena

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Juliano
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Marciele
  • Jordana
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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