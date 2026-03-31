Juliano x Samira: discussão vira crise, abala emocional e redefine o jogo

A relação entre Juliano Floss e Samira se transformou em uma das principais tensões do Big Brother Brasil 26 nesta semana. O que começou com uma cobrança simples terminou em uma ruptura completa, com impacto direto no jogo.

O episódio passou pelo convívio, contaminou o clima do quarto Eternidade e ganhou força na reta final do reality, marcada pelo modo turbo e por emoções à flor da pele.

Cozinha vira palco do estopim

O ponto de virada aconteceu na cozinha do VIP. Samira cobrou Juliano pela louça acumulada, citando uma panela que ele teria deixado de lavar. O brother se justificou, mas o tom da conversa rapidamente mudou. O diálogo deixou de ser sobre tarefas domésticas e passou a girar em torno de intenção de jogo.

A virada veio quando Juliano acusou a sister de tentar “criar pauta”, elevando o nível da discussão.

Apartamento entra na briga

A situação ficou mais delicada quando Juliano trouxe à tona uma conquista de Samira no programa. Ao mencionar o apartamento ganho pela sister, o conflito saiu do campo cotidiano e atingiu um ponto sensível.

Samira reagiu na hora e defendeu sua trajetória, afirmando que tudo o que conquistou foi fruto de esforço. A fala transformou o embate em algo pessoal e ampliou a tensão entre os dois.

Versões opostas e clima pesado

Após o primeiro embate, Juliano e Samira passaram a sustentar narrativas diferentes. Ele minimizou a situação e falou em exagero. Ela afirmou ter se sentido desrespeitada e ignorada. A divergência de versões rapidamente se espalhou pela casa e passou a envolver outros participantes, como as aliadas Milena e Ana Paula.

Nova discussão sai do controle

No dia seguinte, a tentativa de conversa terminou em um novo confronto ainda mais intenso. Samira recusou diálogo, enquanto Juliano insistiu em se explicar.

A discussão escalou para ofensas diretas. Ele chamou a sister de “mimada” e “mentirosa”. Ela respondeu aos gritos, defendendo sua trajetória e acusando o brother de falta de respeito. O embate terminou com trocas de insultos e clima completamente rompido.

Crise emocional dentro da casa

O impacto foi imediato. Samira chorou após a discussão e desabafou com aliados, destacando o quanto se sentiu atingida.

Juliano também se abalou. Em conversa com Ana Paula, chorou e chegou a cogitar deixar o programa, indo até o botão de desistência antes de ser contido.

Juliano tentou DESISTIR do BBB26 mas Ana Paula impediu.pic.twitter.com/6EVoCtgL14 — POPTime (@poptime) March 29, 2026

Voto sela o rompimento

A consequência mais clara veio na formação do Paredão no último domingo, 29. Samira votou em Juliano, mesmo após a relação próxima entre os dois. Depois, justificou a decisão dizendo que foi guiada pelo que sentiu no momento e destacou que o conflito tocou em pontos delicados.

O voto consolidou o rompimento e redesenhou o cenário do jogo. Para Ana Paula e Milena, a avaliação é de que o episódio não foi positivo para nenhum dos lados e deixou marcas difíceis de reverter na reta final.