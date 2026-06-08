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Trump pede fim imediato dos ataques entre Israel e Irã

Presidente dos EUA se manifesta após primeira troca direta de ataques desde o cessar-fogo de abril

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07h36.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 8, que Israel e Irã precisam interromper os ataques "imediatamente", após a troca de mísseis entre os dois países no domingo, 7, a primeira desde o início do cessar-fogo mediado por Washington em abril.

"Israel e Irã devem parar de 'atirar' imediatamente", escreveu Trump em publicação na rede Truth Social.

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A declaração ocorre após uma nova escalada militar que colocou sob pressão a trégua negociada pelos Estados Unidos. No domingo, o Irã lançou mísseis contra Israel em resposta a um ataque israelense contra alvos ligados ao Hezbollah em Beirute, no Líbano.

Israel respondeu com bombardeios contra instalações militares iranianas e outros alvos estratégicos, ampliando os temores de que o conflito volte a se intensificar na região.

Mais cedo, Trump já havia defendido que as partes dessem uma chance à diplomacia. Segundo veículos americanos, o presidente chegou a pedir ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que evitasse uma retaliação imediata ao ataque iraniano.

A retomada das hostilidades é vista como o maior teste ao cessar-fogo firmado em 8 de abril e ameaça as negociações conduzidas pelos EUA para alcançar um acordo mais amplo envolvendo Irã, Israel e os conflitos regionais ligados ao Hezbollah.

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