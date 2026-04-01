BBB 26: Samira é a nova líder do programa

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Samira como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

A Prova Geely teve início com uma dinâmica de sorte. Cada participante escolhia um dos carros e um dos compartimentos em um tótem. Em cada compartimento havia uma mensagem, que poderia ser positiva ou negativa. Se positiva, o participante tinha que ir até a bicicleta e pedalar a porcentagem descrita no cartão. Se negativa, o brother perdia a vez. Vencia quem pedalasse até chegar ao 100% de bateria, ou 6 pontos.

A vencedora da prova foi Samira, que além da liderança, também ganhou um carro elétrico 0 km.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Samira

Ana Paula

Milena

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Juliano

Chaiany

Gabriela

Marciele

Jordana

Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.