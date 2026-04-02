Juliano na mira? Veja quem a líder Samira deve indicar ao Paredão

BBB 26: Samira revelou que não irá indicar Juliano Floss (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 2 de abril de 2026 às 18h24.
A liderança de Samira no Big Brother Brasil 26 já começou movimentando o jogo e indicando os rumos do próximo Paredão. Em conversas com as aliadas no Quarto do Líder, a sister deixou claro quem pretende colocar diretamente na berlinda.
A líder tranquilizou Ana Paula e Milena em relação a Juliano, brother com quem Samira teve duas brigas nos últimos dias. A sister revelou que não vai indicá-lo direito ao Paredão, apesar das desavenças.
"Sabe que eu não boto ele no paredão, né, gente? Sabe que eu sou durona, mas eu não faria isso", confessou.
O principal alvo de Samira é Leandro Boneco. Apesar disso, a líder já trabalha com cenários alternativos, como a indicação de Marciele.
Samira e Ana Paula, no Quarto do Líder, pensam em possíveis indicações ♟️ #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/jRW5YQGuWf
— Big Brother Brasil (@bbb) April 2, 2026
A Prova Geely teve início com uma dinâmica de sorte. Cada participante escolhia um dos carros e um dos compartimentos em um tótem. Em cada compartimento havia uma mensagem, que poderia ser positiva ou negativa. Se positiva, o participante tinha que ir até a bicicleta e pedalar a porcentagem descrita no cartão. Se negativa, o brother perdia a vez. Vencia quem pedalasse até chegar ao 100% de bateria, ou 6 pontos.
A vencedora da prova foi Samira, que além da liderança, também ganhou um carro elétrico 0 km.
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.