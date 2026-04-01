BBB 26: sem Alberto Cowboy e Jonas, Ana Paula já é a campeã?

A reta final do Big Brother Brasil 26 parece ter perdido seu principal elemento de incerteza. Com a saída de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, o jogo passou a girar ainda mais em torno de Ana Paula Renault, que já vinha consolidando um favoritismo consistente ao longo das últimas semanas.

Antes da eliminação de Cowboy, havia sinais claros de que a disputa ainda tinha algum nível de competitividade. Na última enquete do Votalhada sobre favoritos ao prêmio, realizada na última quinta-feira, 24, o brother aparecia como segundo colocado na corrida pelo prêmio — Ana Paula tinha 72,08% de votos, enquanto o mineiro aparecia com 12,19%. Ainda que distante da liderança, ele era o principal nome na perseguição ao domínio de Ana Paula.

Sem Cowboy e Jonas no jogo, a disputa perde seus adversários mais consistentes. E, em realities como o BBB, a ausência de oposição direta costuma ser decisiva. O favoritismo deixa de ser apenas uma tendência e passa a se aproximar de uma confirmação.

Trajetória linear

Outro ponto importante é a trajetória construída por Ana Paula até aqui. A sister conseguiu reunir protagonismo, embates marcantes e presença constante nas principais narrativas da temporada. Esse conjunto forma uma base sólida de apoio do público, algo que historicamente pesa mais do que movimentos pontuais na reta final.

A essa altura, é muito difícil imaginar uma virada capaz de tirar o título de Ana Paula, especialmente se ela mantiver a mesma conduta que apresentou ao longo do jogo. O histórico recente do programa reforça essa leitura. Participantes que chegam à reta final com ampla vantagem, como Renata Saldanha no BBB 25, Davi Brito no BBB 24, Amanda Meirelles no BBB 23 e até mesmo Arthur Aguiar, do BBB 22, raramente perdem o controle da disputa.

Mesmo em cenários de crise, a tendência é que torcidas já consolidadas se mantenham fiéis. No caso de Ana Paula, o apoio parece não apenas forte, mas também emocionalmente engajado. Isso significa que, mesmo diante de eventuais deslizes, é pouco provável que haja uma mudança significativa no rumo do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.