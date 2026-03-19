Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Líder'

Edição dessa quinta-feira vai mostrar tudo o que rolou na festa do líder e resetar o jogo mais uma vez

BBB 26: Décima Prova do Líder será nessa quinta-feira (Fábio Rocha/ TV Globo)

BBB 26: Décima Prova do Líder será nessa quinta-feira (Fábio Rocha/ TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 04h48.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a décima Prova do Líder da temporada. Alberto deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Com Sabrina Carpenter, primeiro dia do Lollapalooza 2026 tem ingressos esgotados

Scooby-Doo: nova série live-action tem elenco definido

Dia de São José: 19 de março é feriado?

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ganha primeiro trailer; assista

Mais na Exame

Pop

Com Sabrina Carpenter, primeiro dia do Lollapalooza 2026 tem ingressos esgotados

Mundo

Desemprego na Argentina sobe para 7,5% e informalidade avança no 4º trimestre de 2025

Ciência

Césio 137: o que é o composto químico que virou série da Netflix

Brasil

Sérgio Moro vai se filiar ao PL no dia 24 de março, diz jornal