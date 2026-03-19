BBB 26: por que a Prova do Líder começou mais cedo?

O Big Brother Brasil 26 alterou o cronograma da sua principal prova da semana. Em vez de acontecer apenas no horário tradicional do programa noturno, a Prova do Líder será dividida em etapas e a primeira será durante a tarde dessa quinta-feira, 19.

Primeira etapa não será ao vivo

A produção do reality anunciou que a disputa pela liderança desta semana será dividida em duas fases. A primeira etapa ocorre durante a tarde com transmissão ao vivo pelo Globoplay. Nessa fase classificatória, os participantes competem por vagas na parte final da prova.

Já a etapa decisiva será exibida ao vivo no programa da noite, que nesta quinta-feira vai ao ar logo após a novela Três Graças, por volta das 22h25, horário de Brasília. É nessa parte do programa que o vencedor da liderança será definido e receberá os privilégios da função.

Essa mudança de horário representa um ajuste no formato tradicional da Prova do Líder, que em edições anteriores era geralmente iniciada apenas durante o programa, à noite. Já é a terceira vez que a produção do BBB 26 opta por essa estratégia.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.