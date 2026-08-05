Como é o 'ciclone bomba' que pode impactar o Brasil nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para a possível formação de um ciclone bomba que poderá impactar a Região Sul do Brasil nos próximos dias.

Segundo o órgão, as condições atmosféricas são favoráveis para a ocorrência da chamada ciclogênese explosiva, fenômeno também conhecido como bombogênese ou ciclone bomba. O sistema extratropical poderá se desenvolver entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico.

Apesar dos indicativos, a confirmação do processo deverá ocorrer nas próximas horas. O Inmet prevê que o sistema comece a se organizar a partir das 9h de quinta-feira, atingindo seu estágio de maior intensidade no sábado.

Impactos no Brasil

Os principais impactos no Brasil são esperados entre os dias 6 e 8 de agosto, especialmente nos estados da Região Sul. A formação do ciclone deve favorecer o avanço de uma frente fria, aumentando o risco de chuva forte, temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

As rajadas mais intensas estão previstas sobre o Oceano Atlântico, onde os ventos poderão ultrapassar os 100 km/h nas áreas próximas ao centro do sistema. No litoral e em áreas da Região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também são esperadas rajadas acima de 60 km/h durante o período.

O que é um ciclone bomba