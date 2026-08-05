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Como é o 'ciclone bomba' que pode impactar o Brasil nos próximos dias

Os principais impactos no Brasil são esperados entre os dias 6 e 8 de agosto, especialmente nos estados da Região Sul

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 14h48.

Última atualização em 5 de agosto de 2026 às 14h51.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para a possível formação de um ciclone bomba que poderá impactar a Região Sul do Brasil nos próximos dias.

Segundo o órgão, as condições atmosféricas são favoráveis para a ocorrência da chamada ciclogênese explosiva, fenômeno também conhecido como bombogênese ou ciclone bomba. O sistema extratropical poderá se desenvolver entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico.

Apesar dos indicativos, a confirmação do processo deverá ocorrer nas próximas horas. O Inmet prevê que o sistema comece a se organizar a partir das 9h de quinta-feira, atingindo seu estágio de maior intensidade no sábado.

Impactos no Brasil

Os principais impactos no Brasil são esperados entre os dias 6 e 8 de agosto, especialmente nos estados da Região Sul. A formação do ciclone deve favorecer o avanço de uma frente fria, aumentando o risco de chuva forte, temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

As rajadas mais intensas estão previstas sobre o Oceano Atlântico, onde os ventos poderão ultrapassar os 100 km/h nas áreas próximas ao centro do sistema. No litoral e em áreas da Região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também são esperadas rajadas acima de 60 km/h durante o período.

O que é um ciclone bomba

Um ciclone bomba é um ciclone extratropical que se intensifica de forma muito rápida devido a uma queda acentuada da pressão atmosférica em um curto período de tempo. Esse processo é chamado de bombogênese ou ciclogênese explosiva.

Apesar do nome, não há explosão. O termo "bomba" é usado pelos meteorologistas para descrever a velocidade com que o sistema ganha força. Em geral, a classificação ocorre quando a pressão no centro do ciclone cai cerca de 24 hectopascais (hPa) em 24 horas, embora o valor exato varie conforme a latitude.

O que acontece quando ele se forma?

Um ciclone bomba pode provocar:

  • Ventos muito fortes;
  • Temporais e chuva intensa;
  • Descargas elétricas;
  • Queda de granizo;
  • Ressaca e mar agitado;
  • Queda acentuada de temperatura após sua passagem.

É igual a um furacão?

Não. Embora ambos possam produzir ventos intensos, o ciclone bomba é um ciclone extratropical, formado pelo encontro de massas de ar quente e frio em latitudes médias. Já os furacões se desenvolvem sobre águas tropicais quentes e possuem características diferentes.

Acompanhe tudo sobre:Meteorologia

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