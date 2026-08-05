Atriz secreta de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' foi professora de Tom Holland

Naomi Watts usou as redes sociais para celebrar seu papel "secreto" em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A atriz indicada ao Oscar dublou E.V., a assistente de inteligência artificial de Peter Parker.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Watts revelou fotos no estúdio de gravação ao lado de Destin Daniel Cretton, diretor responsável pelo filme sucesso de bilheteria, e deixou um pequeno recado para Tom Holland.

“De interpretar sua mãe a interpretar sua IA (100% feita por humanos)”, escreveu Watts na legenda. “Parabéns, Tom, Destin e toda a equipe de ‘Spider-Man: Brand New Day’ pelo fim de semana de estreia histórico!! Sinto um orgulho imenso de fazer parte, mesmo que de uma pequena forma, deste filme incrível!”

Qual a relação entre Naomi Watts e Tom Holland?

O papel secreto de Naomi Watts em "Homem-Aranha: Um Novo Dia" reuniu a atriz com Tom Holland pela primeira vez em 12 anos. A última vez que a dupla trabalhou junta foi no longa-metragem "O Impossível", de 2012.

Na época das gravações do longa, Holland tinha apenas 12 anos e interpretou Lucas Bennett, filho de Maria, que foi interpretada por Watts. A trama traz o relato angustiante de uma família que foi separada durante o tsunami do Oceano Índico em 2004.

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Durante a divulgação de "A Odisseia" e "Um Novo Dia", Holland participou do podcast “Good Hang”, de Amy Poehler, e aproveitou a oportunidade para elogiar Naomi por ter sido a primeira pessoa a lhe ensinar como se portar em um set de filmagem.

O ator afirmou que, graças a ela, pôde “observar uma profissional no auge de sua carreira entregando uma atuação magistral, ao mesmo tempo em que ela me acolhia sob sua tutela e me ensinava tudo o que sei sobre cinema”.

Reencontros no mundo da Marvel

Além do reencontro entre Watts e Holland, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também reuniu a atriz com o diretor Destin Cretton e Sadie Sink.

Em 2017, Naomi estrelou no drama "O Castelo de Vidro" de Cretton, ao lado de Sadie Sink e outra superheroína do universo cinematográfico da Marvel (MCU), Brie Larson.