Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

Edição de domingo vai formar mais um paredão, mas dessa vez nenhum brother sairá do jogo

BBB 26: Paredão falso será formado nesse domingo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Paredão falso será formado nesse domingo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de março de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo, 1º de março, deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão Falso

A edição desse domingo vai formar o quinto Paredão do programa. Samira, a Líder da semana, vai indicar um brother direto para a berlinda, enquanto a casa vai indicar mais um. Um brother já estará emparedado pelo "exilado". O indicado pela Líder terá um contragolpe e vai colocar mais um na berlinda.

A Prova Bate e Volta vai livrar um dos três participantes (exceto o mandado pelo Líder) do Paredão. Mas, nesta semana, nenhum brother será eliminado, já que será um Paredão Falso.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Por que Lego é tão caro? Entenda os fatores que explicam o preço

Relembre a carreira de Dennis Carvalho na televisão

Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Nos 30 anos da franquia, Pokémon anuncia dois jogos para 2027

Mais na Exame

Ciência

Cochilar à tarde faz mal? Veja o que diz a ciência

Carreira

Minhas conversas ficam salvas para sempre no ChatGPT? Veja como IA funciona

Pop

Por que Lego é tão caro? Entenda os fatores que explicam o preço

Mundo

Aiatolá Khamenei morreu em ataque dos EUA e Israel, confirma mídia do Irã