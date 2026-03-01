BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Paredão

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Portanto, a edição desse domingo, 1º de março, deve começar por volta das 22h45.

Formação de Paredão Falso

A edição desse domingo vai formar o quinto Paredão do programa. Samira, a Líder da semana, vai indicar um brother direto para a berlinda, enquanto a casa vai indicar mais um. Um brother já estará emparedado pelo "exilado". O indicado pela Líder terá um contragolpe e vai colocar mais um na berlinda.

A Prova Bate e Volta vai livrar um dos três participantes (exceto o mandado pelo Líder) do Paredão. Mas, nesta semana, nenhum brother será eliminado, já que será um Paredão Falso.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.