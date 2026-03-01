BBB 26: saiba como será a Eliminação falsa e quem já está no Paredão

O tão aguardado Paredão Falso será formado neste domingo, 1º, no BBB 26. Os participantes vão definir a 7ª berlinda da temporada sem saber que, desta vez, ninguém será eliminado. O mais votado pelo público será enviado ao Quarto Secreto, onde permanecerá isolado, acompanhando em tempo real tudo o que acontece na casa. Em seguida, volta ao jogo com imunidade.

Quem já está emparedado

A dinâmica começou no sábado, 28. Breno, que estava exilado desde sexta-feira, 27, conquistou o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão. Durante o programa ao vivo, ele escolheu Alberto Cowboy, que se tornou o primeiro nome confirmado na berlinda falsa.

Além de Cowboy, outros três participantes serão emparedados: o indicado pela Líder Samira, o mais votado pela casa e o participante que receber o Contragolpe da indicação da Líder.

Prova Bate e Volta e definição do Paredão

Com exceção do indicado pela Líder, os demais emparedados disputam a Prova Bate e Volta. Quem vencer escapa da berlinda. Ao final da dinâmica, o Paredão será triplo.

A eliminação falsa acontece na terça-feira, 3. O participante escolhido pelo público será encaminhado ao Quarto Secreto.

Como funcionará o Quarto Secreto

O apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público como será a dinâmica: "na terça-feira, a gente vai fazer uma eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa. Divertido, né?".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.